重啟核能聲浪高 氣候變遷委員：應重視蘭嶼核廢料問題

第4次「總統府氣候變遷對策委員會」今天下午4時將正式召開，委員會委員、台灣公民參與協會創會理事長何宗勳在會議前表示，準備在本次委員會中播放蘭嶼反核人士的影片，要求各地重視核廢料問題，沒有權利將痛苦加諸在他人身上。

何宗勳今天透過臉書表示，從總統設立氣候變遷對策委員會以來，社會上要求恢復核能的聲音從未中斷，該委員會的3名副召集人中，僅有行政院副院長鄭麗君堅持非核家園立場；和碩董事長童子賢為擁核代表，而中研院長廖俊智亦傾向支持恢復核能，賴清德總統目前並未表態，選擇保持中立，讓各方意見並陳。

何宗勳說，在受邀出席的成員中，多數公民團體與學者立場傾向非核；企業代表因不熟悉暫無評論，至於政府官員，從公開言論來看，經濟部長的立場應較接近童子賢。自己對賴總統提出的「重啟核能3原則」持開放態度，但更關切的是蘭嶼核廢料的問題，我們沒有權利將痛苦加諸在他人身上，當台灣本島人享受核電帶來的便利，卻將危險的核廢料丟在蘭嶼，這是對原住民族的不公。

何宗勳說，早在2006年自己還擔任環保聯盟秘書長時，就曾帶領7名蘭嶼學生到台灣本島，親眼見識核廢料的「母親」核電廠，即便後來離開環團，但只要談到核電，第一個想到的始終是蘭嶼的族人。今年3月再度前往蘭嶼時，拜訪郭建平與張海嶼牧師兩位當地反核行動的重要人物。

何宗勳說，他特別錄製並剪輯了3分鐘訪談影片，準備在本次總統府會議中發言時播放，希望所有支持恢復核能的人，能看見蘭嶼人的處境，並真誠思考，如果連低階核廢料都無法妥善處理，又如何談延役、高階處理，甚至新核能？