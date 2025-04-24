商研院董座許添財領軍考察團 揭日本百年企業永續關鍵

全球經濟情勢多變，如何在快速變遷的商業環境中屹立不搖是企業面臨的重要課題。商研院董事長許添財自21日起，親自率領約22位台灣中小企業經營者及高階主管籌組「日本橋老舖傳承奧祕考察團」，前往日本東京日本橋地區展開一連五天百年老店創新與轉型深度考察觀摩行程。

商研院董事長許添財表示，日本百年企業的共同特質在於深厚的文化底蘊與不斷創新的精神，這些企業不僅堅持傳統工藝與品質，更懂得因應時代變遷調整經營策略，這正是台灣企業值得學習的關鍵。

許添財還提到，台灣的中小企業向來以通路開創和韌性創新能力稱冠全球，若能結合此次考察的新思維、新模式心得，強化文化品牌價值、優化經營模式，並促進台日企業間的交流合作，必然能在全球市場重塑和新秩序重建的巨變當下，贏得先機。

商研院表示，此次參訪聚焦傳統企業如何透過文化傳承與創新轉型，並為台灣企業提供寶貴的經營啟示，組建的日本考察團，匯聚了台灣各產業領域的標竿企業代表，陣容堅強且具代表性，成員橫跨餐飲服務、紡織製造、醫療保健、食品原料、包裝製造、法律服務、國際貿易、觀光飯店、畜產、不動產開發等多元產業，包括碧波庭、志邦企業、英紡企業、千葉連鎖餐飲、沃彩管理顧問、宜勤包裝、太和康養、萊瑞國際、綠舞國際觀光飯店、賽瀛法律事務所、中央畜產會、漢神國際、益松居護醫療器材、四海食品等知名廠商，展現台灣企業追求轉型升級的旺盛企圖心。

考察團首日即參訪「CITY HOMES」不動產公司，深入了解東京都市更新與商業不動產發展，該公司介紹日本橋地區400多年的歷史演變，以及麻布十番如何從傳統商店街轉型為高端商業區的過程，特別分享其「黃金地段投資策略」，打造兼具穩定收益與資產增值潛力的複合式商業空間。此種都更兼具文化傳承與新商業模式的都市機能與價值再生策略，足堪台灣一般單純老屋重建，提高容積的消極都更的比較參考，也是商研院極力呼籲創新服務價值概念可普及各行各業的精神所在。

此外，考察團也深入走訪日本橋多家百年企業，親身體驗其獨特的經營哲學。擁有372年歷史的小津和紙，至今仍堅持傳統「流漉」工法製作手工和紙，這項技藝更被聯合國教科文組織列為非物質文化遺產，團員們深刻感受到企業對傳統價值的堅持與現代化推廣的巧妙平衡；在化妝品產業方面，擁有200年歷史的伊勢半株式會社展示了傳統與科技的完美融合，該公司以日本傳統「小町紅」口紅技術為基礎，結合現代生物科技開發出符合當代消費者需求的無添加產品，成功開拓年輕客群市場，引起參團企業的高度共鳴。

在食品領域，考察團參訪日本皇室與上流社會指定的水果供應商「千疋屋」，創業191年以獨特嚴格的選果標準，將水果推向高級精品，團員們不僅學習到其嚴格的品質管控標準，更品嚐其招牌水果聖代下午茶；創業176年的「山本海苔」展現了傳統產業的創新活力，作為調味海苔的創始者，該企業從皇室御用品成功轉型為大眾化商品，並透過嚴格的原料控管與生產技術革新，持續提升產品品質；同樣令人印象深刻並擁有207年歷史的「榮太樓總本鋪」，以招牌商品「金鍔燒」從江戶時代的路邊攤發展成為全國性品牌，其將傳統和菓子與現代行銷策略結合的成功經驗，讓參訪的企業家們獲益良多；此外考察團特別安排在擁有326年歷史的「NINBEN」柴魚專賣店享用晚餐，團員們品嘗了以頂級柴魚熬製的傳統料理，深刻感受到日本飲食文化的精髓。