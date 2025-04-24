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急單來了！經部「Taiwan Select 全球搶單大會」促成8億美元商機

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部透過全球駐外單位廣邀買主來台採購，首場「Taiwan Select全球搶單大會」已於4月23日登場。圖／聯合報系資料照片
經濟部透過全球駐外單位廣邀買主來台採購，首場「Taiwan Select全球搶單大會」已於4月23日登場。圖／聯合報系資料照片

因應美國對等關稅政策、全球供應鏈重組等挑戰，經濟部透過全球駐外單位廣邀買主來台採購，首場「Taiwan Select全球搶單大會」已於4月23日登場，打造精準媒合平台，強化國內業者與國際市場的鏈結。這次共邀集來自48國454位國際買主來臺與我業者進行洽談，預估促成商機上看8億美元。

經濟部國際貿易署表示，這次洽談會涵蓋汽車零配件、機械與智慧製造、電動車、醫療器材、五金扣件、石化、綠能與消費品等傳統產業，其中多數為汽配與機械類等買主，包括德國Siemens AG、韓國LG Innotek、美國Panasonic Automotive Systems、越南Viettel Group等國際級企業齊聚台灣尋求合作契機。

此外，零售及電商巨頭如Amazon UK、Walmart Mexico，以及能源與基礎建設領域企業如Schaeffler、ARUP Group等也來台洽談，橫跨消費品、電動車與風能領域。緬甸商工聯合會（UMFCCI）、巴林中小企業協會及胡志明市電腦協會多個工商組織均組團來台，顯現台灣供應鏈在全球市場的重要性。

活動現場設有諮詢專區，提供美國加徵關稅說明、出口保險、ESG導入、CBAM申報等完整服務；同時設置「Taiwan Select」奉茶與休憩區，除推廣臺灣優質加工食品及大健康產業，讓買主在洽談之餘也能感受到臺灣的熱情與好客。

經濟部表示，為協助受美國關稅衝擊較大的傳統產業如機械、精密零組件、手工具與汽配等，經濟部於4月24日安排120位海外買主赴台中產業聚落進行洽談與參訪，讓買主掌握臺灣製造的產業優勢，並與參與在地業者進行深度媒合。

經濟部表示，將延續此波搶單動能，下半年分別於台中與高雄辦理兩場「產業聚落搶單大會」，針對機械、水五金、金屬製造及扣件等重點產業，精準鏈結買主需求，強化臺灣產業出口競爭力，發揮聚落整合與技術優勢。

傳統產業 消費 經濟部 美國 關稅 電商

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