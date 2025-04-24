職業熱傷害！綠色和平：高溫降低勞工生產力、六都潛在經濟損失397億

近年夏季氣溫愈來愈高，近3年成人熱傷害病例成長74.4%，顯見高溫對健康影響加劇，戶外工作勞工作業也因此更嚴峻。綠色和平統計推估，2022年至2024年六都熱危害小時呈現上升趨勢，六都熱危害總小時數從1148個小時增至1796個小時，若嚴格執行勞動部的熱危害指引，第三級以上熱危害就避免勞工從事戶外工作，再以最低工資、每月正常工時174小時計算，將造成六都近397億元的潛在經濟損失。

綠色和平專案主任方君維表示，綠色和平以勞動部指引為推估標準，第三級以上熱危害就應避免讓勞工從事戶外工作，統計出2022年至2024年六都熱危害小時普遍呈現上升趨勢，總小時數從1148個小時增加到1796個小時。以農林漁牧、營建工程、水電燃氣供應業為戶外勞工，再以最低工資、每月工時174小時估算，可能造成六都近397億元的潛在經濟損失。進一步細分六都的戶外勞工人數、三級熱危害時數，以高雄市的潛在經濟損失最高，其次為新北市。

方君維說，從上述數據顯見高溫除增加勞工健康風險，也會造成勞動生產力下降，進一步造成經濟損失，若政府不採取有效行動，勞工的經濟與健康將持續受到高溫衝擊，整體社會的經濟韌性也將受損害。

台灣勞工陣線秘書長孫友聯說，高溫作業環境無所不在，像是廚房、鍋爐等熱能作業環境或者外送員，都可能導致熱危害。重要在於明確雇主義務，未來應有跨部會協調，增加環境因素危及勞工的更精準判斷，讓勞雇雙方有所依循，精準辨識風險，才能有效預防、減緩風險跟危害。

台大公衛學院環境與職業健康科學研究所教授楊孝友則以農民為例，研究發現農民長時間曝曬於烈日下，慢性脫水導致農民罹患慢性腎臟病的盛行率，是非農民的2.12倍，隨著氣溫上升，每上升1度，慢性腎臟病的風險更會增加8%，台灣氣候溼熱，要特別注意非傳統原因慢性腎臟病的健康風險。

楊孝友說，政府調適政策有其必要，像是讓農民穿空調服，能減緩腎功能惡化，台灣的法規稍慢，目前追蹤勞工腎傷害的定期健檢停留在鍋爐、鋼鐵業，其他可能導致熱危害的作業型態未納入定期健檢，就不會被偵測出來，醫院端也還沒有職業熱傷害的通報。