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保留核能？核三廠延役？ 核安會主委陳明真表態了

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

核三廠2號機即將在5月17日除役，核電延役修法是否通過，備受關注。關於能源選擇，是否應包含核能，繼環境部長彭啓明日前表態，「考量國安，應該保留核能」，核安會主委陳明真24日也說，「我希望選擇愈多愈好」，也坦言如果非核家園延後到2035年，確實可以減輕供電壓力。

立法院教育及文化委員會今邀請核能安全委員會主委陳明真列席報告業務概況，並備質詢，多位立委聚焦關心核電是否延役，陳明真做以上表示。

核一、核二均已除役，核三廠1號機去年除役，台灣最後一座運轉中的機組核三廠2號機今年5月將除役，我國核能將正式走入歷史，進入非核家園，今年也是確定國家核能政策的關鍵年。

陳明真去年接任核安會主委一職，他曾在2022年投書媒體指出，「近年電力供需不穩，2025年非核家園建議延後至2035年」，引起廣大討論。今天國民黨立委柯志恩質詢問陳明真，如今擔任核安會主委，是否仍同意過去主張？

陳明真一開始三緘其口，只回答「能源問題是國安議題」、「國家能源政策的彈性需要各方討論」等，並未直接回應；在柯志恩多次要求陳明真直球對決下，陳明真才坦言，當時自己的投書時空背景是因為四階環評沒通過，如果非核家園延後到2035年，確實可以減輕供電壓力，但核電廠延長使用期限是需要評估，也有非常嚴謹的流程。

此外，立委們今也關心針對民眾黨團提出重啟核三公投案一事，陳明真今表示，尊重立法院決定，但並不是公投通過就可延役，核安會將對核安方面進行評估，同時台電也須提出延役申請，尤其核三廠當年是給予40年運轉執照，40年後能否安全運轉，仍須重新評估才會知道，核安會將依照核安管制判斷，核准或駁回。

陳明真今還提到，過去核工人才確實流失不少，培訓也有嚴重斷層，確實需要加強人才培育；國原院長高梓木說，核融合技術在近10到20年不太可能產生，投入適度的研發經費即可。

核三廠 核能 核電廠

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