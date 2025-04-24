高成本+缺工衝擊 台灣連鎖品牌總家數、總店數雙雙衰退

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）進行台灣連鎖店普查，發布最新統計結果顯示，台灣2024全年連鎖品牌總部家數約2,888家，年減3.3％；連鎖店總店數約118,952店，年減3.1%。受內外部變動因素影響，業者經營挑戰加劇，內需市場成長趨緩，連鎖加盟業者從以往高成長的量變，開始走向精緻經營的質變。

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）指出，今年以內需市場為主的連鎖加盟業者仍將受到原物料成本高居不下，工資上漲、水費調高及電費可能增加等各項挑戰影響，加上持續缺工，而且外國觀光客消費挹注未見成長，企業經營壓力升高。面對非常動盪且不確定的年代，企業能否具有預警及彈性應變力將是重要的競爭關鍵。

台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）將於29日會員大會正式發行「2025台灣連鎖店年鑑」，年鑑登錄總部普查結果為，2024年台灣地區連鎖品牌數共2,888家，較去年減少3.3%，而總店數為118,952家，較前一年減少3,658店，減少3.1%。其中，直營店數增加2.2%，而加盟店數減少8%。

台灣地區連鎖體系調查共分四大類：1.綜合零售類；2.一般零售類；3.餐飲服務類；4.生活服務類。此次調查對象以擁有三家店以上的連鎖品牌為主，不包括餐車或智販機等非門市型態品牌。2024年全年連鎖店數普查工作於2025年1月至3月採網路、電話、傳真與郵寄等混合調查方式同時進行。

調查結果顯示，除綜合零售業外，一般零售業、餐飲業、生活服務業的總部品牌家數都比前一年略減少，市場持續汰弱；在總店數方面，以生活服務業及綜合零售業成長較多，不少總部為擴大規模積極拓展直營店，而一般零售業及餐飲業總店數減少，經營成本高及缺工壓力，導致經營不善店面快速退出。

經濟部發布，零售及餐飲業2024全年營收創歷年記錄，2024年零售業全年營業額為4兆8,530億元，餐飲業全年營業額為1兆378億元，營收創高，但企業經營考驗並未消失，隨著生活型態及消費喜好轉變，及全球局勢變化，不少行業將面臨消長，很多企業將面對四面八方來的新衝擊。但在變動的時代，愈可能有創新契機，各行業都可能出現逆勢突圍成長的優秀企業。

2024年全球各國準備迎接疫後復甦榮景，但俄烏戰爭，以哈軍事衝突並未因美國總統川普當選而停歇，美中之間的貿易與科技大戰日趨激烈。行政院主計處公布2024年我國GDP經濟成長率4.59%，高於全球GDP經濟成長率3.2%，與連鎖加盟品牌業者相關的零售業2024年全年營業額成長2.63%，餐飲業全年營業額成長3.58%，雙雙低於全年的經濟成長率，扣除當年度物價上漲率2.18%，內需市場成長動能似乎熄火，顯現業者持續面臨有增無減的各項經營壓力。