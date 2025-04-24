民眾黨提重啟核三公投 核安會：若通過仍須核安評估

美國總統川普的對等關稅風暴自4月7日起衝擊台灣股匯市，直到現在，金融市場還籠罩在暴風圈內。由於川普關稅政策變數多，引發全球對美元及相關金融資產的信心危機。聯合報數位版調查，八大行庫的美元存款從4月7日起的兩周內，減少了25.66億美元，等值接近新台幣850億元。美元、美股、美債無一倖免地貶值、重挫，民眾和投資人的「棄美」效應仍然持續。

2025-04-24 09:00