川普關稅太猛恐打斷美國3條腿 謝金河：他若把台灣當敵人很難贏

美中關稅大戰，財信傳媒董事長謝金河在臉書表示，川普的關稅戰進入拐點。

謝金河指金庸小說裡有一幕，滅絕師太追擊張無忌，在危急關頭，張無忌悟出九陽神功的要訣：他強任他強，清風拂山崗，他橫任他橫，明月照大江，他自狠來他自惡，我自一口真氣足。這場美中關稅大戰，似乎是這樣的寫照。「至於誰是張無忌？誰是滅絕師太？大家自行判斷」。

這場美國總統川普發動的關稅大戰，美國對中國從20%、54%，到104%，再到145%，然後是245%。謝金河表示，中國對美國加到125%，中國就不玩了，原因很簡單，關稅稅率超過100%，貿易行為等同終止，即使川普對中國稅率加到3000%也已經沒有意義了。

他說，這也形同緊繃的關稅大戰已近尾聲。川普是會轉彎的人，這個時候轉彎是對的。

這場關稅大戰，謝金河表示，一開始川普說關稅一年可以為美國帶來一年超過6000億美元的收益，但是川普發動關稅戰前後，美國股市市值少了18兆美元，這等於是30年的關稅收入。股市下跌，美國民民眾荷包縮水近兩成，這是切身之痛。

謝金河表示，美國人財富有5成在股票，股市下跌，民眾對川普的怨氣上升，支持度下滑。反觀，中國人喜歡房地產，股票的財富占比約10%，而且，股市政府可以控制，這次川普宣布對等關稅，深圳、上海、香港股市都抗跌，反而美國股市跌得四腳朝天，川普的壓力跟著上升。

這幾天，川普天天罵聯準會主席鮑爾，逼迫鮑爾降息，謝金河表示，公然挑戰央行的獨立性，可以看出川普急了。不過，股市下跌的主因是關稅，關稅問題不解，即使降息也沒有什麼用。現在川普又改口宣稱自己沒有脅迫鮑爾。

謝金河表示，過去百年來，美國霸權三隻腳：美元、美股、美債，川普的關稅用力太猛，不小心會打斷美國三條腿。美元的霸權從美國貿易逆差開始，美國的逆差創造世界經濟的動能，全球多數國家對美國有順差，央行收到的美元再買美債，這是美元的循環。現在川普說對美國有順差是不公平，如果美國的逆差沒有了，美元流速變慢，美債的購買力也會下降。

這次美債重挫，「可能也是貝森特要川普踩煞車的主要原因」。謝金河表示，4月12日的75國關稅豁免90天，是美國想要喘息一下。而這90天也是川普檢視敵友關係的機會，中國正努力爭取盟友，川普不能無差別攻擊，而且要爭取盟友支持，才能在關稅戰中打持久戰。

謝金河表示，而台灣無從選擇，台積電是讓美國再偉大的重要幫手，台商在供應鏈的靈活，更是協助製造業重返美國的幫手。川普如果把台灣當敵人來打，這一局，美國很難贏。