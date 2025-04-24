經長：MIT認定 逐步加嚴

美方高度關注洗產地議題，經濟部長郭智輝昨（23）日表示，現行台灣針對產品在台附加價值超過35%，就認定是台灣製造（MIT），未來會考慮逐步加嚴；對於台灣、美國對於原產地認定標準不同，經濟部建議廠商出口前事先向美國海關申請預審。

立法院經濟委員會昨日邀請郭智輝專題報告並備詢，多位立委關切洗產地議題。民進黨立委鍾佳濱指出，美國認為製造原料有35%來自中國大陸，就認定為中國大陸產品；台灣則是產品附加價值超過35%，就認定是MIT，他以整車為例，要求經濟部應提出防堵作為。

郭智輝表示，經濟部積極推動非紅供應鏈，未來汽車也會比照電子資通商品，排除大陸供應鏈，但需要一點時間，「現在35%規定，搞不好會再繼續往前走」。

郭智輝表示，台美對於原產地認定標準不一。他舉例，曾有大陸廠商在墨西哥組裝馬達，該馬達又是特定用途，因內含大陸零組件，美國海關認定是大陸製造。

國民黨立委鄭正鈐關注，若原物料來自大陸、在台灣加工製造，也滿足35%附加價值，是否會與美國規範產生衝突，台灣MIT定義應與美國更一致。郭智輝回應，將協助業者和美國客戶溝通，經濟部今日也將召開說明會，請美國律師向廠商說明。

此外台美談判持續，外界關注汽車貨物稅是否調降，經濟部昨日表示，如能適度調降貨物稅，可使國產車及進口車立即降價，減輕消費者負擔外，也使產業受益。車輛公會也表示，調降貨物稅可適用於進口和國產車，降稅價差可合理反應至售價，讓民眾立即有感。

除汽車外，財政部次長李慶華昨日表示，美方也關切酒稅議題，重點在於台灣對蒸餾酒與國內料理米酒課稅差異；財政部立場是將進口數量及稅率，提供經貿辦作為談判參考。