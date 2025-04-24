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看好美中對峙緩解 美股道瓊漲419點、那指勁揚、台積ADR漲逾4%

零售、餐飲業表現 同期最佳

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導
3月批發、零售及餐飲營收
3月批發、零售及餐飲營收

經濟部昨（23）日發布3月零售業營業額3,930億元，餐飲業營業額855億元，雙創歷年同月新高，分別年增0.4%及2.8%，顯示內需依然熱絡。

業界擔憂在美國對等關稅政策下，不僅經濟成長不確定大增，也可能推升物價，導致下半年消費買氣縮手，對此經濟部統計處副處長黃偉傑表示，仍有待觀察，且業者可能持續推出促銷，4月清明連假、5月母親節檔期，加上新商場加入，可望維持消費動能，預計零售餐飲業4月營業額將續成長。

經濟部統計，3月零售業營業額3,930億元，年增0.4%。其中量販店年增11%、超級市場年增8.9%、便利商店年增4%、百貨公司營業額年減1%。黃偉傑分析，台中新光三越火災事件對百貨業績衝擊愈來愈小，加上4月有新賣場加入，會淡化衝擊。預期4月零售業營業額成長0.4%至3.4%。

餐飲業3月營業額855億元，年增2.8%，其中餐館及飲料店受惠新品牌及店數擴增，聯名新品與優惠活動挹注，分別年增2.3%及1.2%；外燴及團膳承包業因航班旅運人次增加，航餐需求擴增，年增13.9%。第1季營業額2,740億元，年增3.7%。估4月餐飲業成長2.2%至5.2%。

零售業 餐飲業

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