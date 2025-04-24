拉貨潮點火…製造業生產連13紅 工業生產同步亮眼

經濟部昨（23）日發布3月工業生產指數106.1，製造業生產指數106.89，雙創歷年同月新高，分別年增13.65%及14.71%，皆呈連13紅，主因AI需求強勁，以及因美國總統川普對等關稅政策，出現部分拉貨潮，帶動製造業生產熱絡。

經濟部統計，今年第1季製造業生產98.77，年增12.79%，為連五季正成長。

近一年工業生產指數

經濟部統計處副處長黃偉傑表示，川普4月2日宣布對等關稅政策，一周後又宣布暫緩實施90天，美國關稅政策不確定性太大，廠商現無法判斷未來生產情勢，在此混沌不明之際，可確定是「AI應用浪潮沒有趨緩」，需求仍明朗，經濟部預期4月製造業生產年增14.4%至19%，將呈連14月正成長。

經濟部表示，3月製造業生產年增14.71%，主因受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求持續熱絡，挹注資訊電子產業生產動能續增，惟部分傳統產業仍受市場競爭及需求保守影響而呈減產，抵銷部分增幅。

資訊電子業方面，黃偉傑指出，3月電子零組件生產指數116.39，創歷年單月新高，年增25.07%，呈連15紅；第1季生產年增20.39%，呈連五季正成長。其中積體電路業生產熱絡，3月生產指數創歷年同月新高，年增29.49%，亦呈連15紅。

電腦電子光學製品業3月生產指數創歷年同月新高，年增21.22%，為連續第21個月正成長。第1季增產27.08%，連七季正成長。

傳統產業方面，經濟部指出，受市場需求疲乏及海外同業低價競爭，以及廠商產線排修影響，3月基本金屬業、化學材料及肥料業分別年減4.78%、3.94%；汽車及其零件業年減10.82%，主因部分車型零件短缺，加以部分汽車零件因國內外接單減少而減產。

傳產中，僅機械設備業表現較佳，主要受惠半導體先進製程積極擴充產能，3月生產年增7.57%，為連六月正成長，第1季增產10.59%，為連四季正成長。

經濟部表示，國際貿易措施及地緣政治衝突等不確定因素持續干擾全球經貿成長，然而AI、高效能運算等新興科技應用持續拓展，帶動半導體先進製程及高階伺服器等供應鏈生產續揚。