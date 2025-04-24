美雙反調查衝擊程度 尚待觀察
美國商務部（DOC）接獲該國業者申請對我國「單體和寡聚物」（CMOs）反傾銷及平衡稅調查。
國內相關化工鏈業者指出，調查尚未落幕、影響尚待觀察，等調查結果出爐後，再做因應規劃。
美國申訴業者更點名台灣七家單體與低聚物的生產商及出口商。對此，國際貿易署表示，目前美國申訴我七業者，但最後受影響家數未定。
根據公開版業者申請書指出，台灣共有七家公司被認定有反傾銷嫌疑，其中甚至包括長興材料（1717）、日勝化工、國精化學等上市櫃化工類股公司。
對此國內相關業者昨日低調表示，美國DOC對台灣業者的反傾銷調查剛開始啟動，我國化工業者是否構成傾銷事實，目前尚無定論。
未來若美國官方認定我們違反該國政策，屆時會評估市場動態、客戶意願，再做討論與策略因應，現在要說影響或者做法都還太早。
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