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看好美中對峙緩解 美股道瓊漲419點、那指勁揚、台積ADR漲逾4%

貿易戰衝擊 勞長：10萬勞工會受影響

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

美國關稅戰衝擊勞工市場，勞動部長洪申翰昨（23）日表示，經過評估，勞動部將關注傳產製造業，包括機械、汽車零組件、金屬、橡塑膠業等，經濟部或一些智庫評估，可能受影響勞工人數約在10萬人左右，但實際影響需視產業對美出口比例高低而定，勞動部將做好相關備戰。

洪申翰昨日接受媒體專訪，外界關注美國關稅政策對勞動市場衝擊，他表示，台灣中小企業比例高，若遇到經濟景氣波折，調適因應能力不如大企業，連帶影響勞工機會也比較高，因此目前針對傳產製造業是政府重點協助對象，會備戰最嚴峻狀況。

洪申翰表示，部分智庫預估受影響勞工恐達10幾萬人，勞動部將主動找各工會了解，也會主動聯繫有需要企業，避免違法解僱或放無薪假（減班休息）情形。

行政院推出880億元產業支持方案，勞動部也針對符合公告適用行業事業若申請減班休息（無薪假），可申請提供對勞工薪資差額補貼，目前已開放橡膠製品、機械設備、其他運輸工具及其零件製造業三業別申請，未來將視經濟與就業情勢滾動核對，擴大適用產業。

勞動部表示，為避免企業用人大幅波動、勞工失業風險上升及青年初次就業困難等問題，已擬訂要點，規劃支持受影響企業辦訓、減班休息勞工再充電、維持僱用安定、整合型就業服務、鼓勵青年參加政策性產業訓練課程、初次尋職青年就業促進等，全方位協助勞工穩定就業。

勞動部 製造業

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