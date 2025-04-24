客戶搶貨 喊成本全吸收

台廠供應鏈業者指出，川普關稅戰下，先前觀望的客戶多決定緊急拉貨建立庫存，以因應不確定的風險因素。業者透露，目前部分美國客戶為了搶貨，甚至喊出「成本全部吸收」，以搶下所需的庫存，想逆勢賺取關稅實施後可能的紅利。

和大（1536）集團董事長沈國榮就宣布，和大已和所有客戶「通通談妥了」，包括最大客戶、占總營收34%的BorgWarner（博格華納）公司都同意現有半成品、成品在90天內出貨，所有成本都由他們吸收。

沈國榮指出，目前汽車零組件出口到美國的關稅稅率約2.5%，客戶同意新增的10%關稅，都由他們自行吸收，「能出貨的就趕快出貨」，其他則等90天緩衝期過後再重新協商。

另外，包括昶瑞、數泓科及金雨等大廠都說，他們的產品採FOB（船上交貨）方式，關稅不是由公司負擔，目前客戶也多能體諒，因應90天緩衝期，只要能夠加快交貨速度，一切好談。

家用縫紉機龍頭廠伸興表示，目前新增加的10%基準關稅，已談妥由客戶吸收。至於90天緩衝期間結束後，會持續與客戶協商關稅分攤。

運動裝備及精品包袋製造商威宏表示，第2季進入傳統旺季，因應客戶訂單增加，各廠排單均已滿載，只能按客戶原先規劃交期出貨。

目前主力客戶承諾，關稅問題由他們承擔，僅少數客戶要求分攤部分關稅，這部分影響有限。