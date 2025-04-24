傳產業千億元急單來了 台廠加班趕出貨

關稅戰雲密布，傳產業首波大急單潮來了！台灣在美供應鏈包括車用、手工具、居家、通路貨架、遊戲機等領域台廠，近期陸續接獲美系客戶急單，其中，和大（1536）集團接獲連三個月、每月2億元大單，董事長沈國榮很開心的說：「久旱逢甘霖，很補！」。

指標大廠除了和大，包括數泓科、伯鑫、昶瑞、裕慶及金雨等大廠都表示，目前的情況是，美國急單已經到了，大家被訂單追著跑，必須加班趕工出貨，業界進一步推估，整體訂單量能可能衝千億元。

美對台首波大急單概況

美國總統川普宣布關稅措施暫緩90天實施後，台廠近期就陸續接獲美系客戶要求補庫存備料的急單；另一方面，也因為美中關稅戰擴大，不少原由中國大陸出貨的產品，也有轉移到台灣生產出貨的趨勢，台廠可說是間接受益者。

沈國榮指出，這兩天美國油電車和燃油車大客戶紛紛來電表示，同意和大倉庫現有的半成品、成品在90天內出貨，初估每個月淨增加約2億元業績，且連續三個月，以和大3月營收4.02億元計算，等於每月增加50%的訂單與出貨量。

沈國榮表示，配合急單出貨，和大已完成6月底前的船艙預訂，他不諱言，這次美國的急單真的到了，對和大而言是久旱逢甘霖，很補，和大也配合全員加班趕工出貨。

數位手工具龍頭廠數泓科總經理李明華表示，最近已接獲美系大客戶急單，要求6月中前出貨，以目前接單來看，較原本一個月的訂單又多出一倍，合計兩個月多出約1億元訂單，公司也配合全面加班趕工出貨。

DC直流馬達吊扇龍頭廠昶瑞機電表示，ODM客戶對美國市場銷售所需備貨量不但加速進行拉貨，且美國主力客戶甚至「預定」龍井新廠的六至七成產能，需求看到2027年。

全球商用展示架領導廠裕慶也表示，目前客戶的確有增加拉貨力道的情況；另外，展示架屬於預算制，現在急單增加，也不排除是下一季度提前出貨所致。

裕慶指出，多數客戶認為對等關稅公布後，能夠很清楚知道這些稅率是一種上限，所以未來不確定性因素排除，與下檔風險確立後，也提高客戶下單意願。

商用置物設備龍頭廠益張，近期醫療用產品包括置物架、置物籃等，增加約一至二成訂單量。

益張研判，除了因應庫存所需急單，原本客戶競爭對手由中國大陸出貨，因為美中關稅戰擴大，配合最終需求者要求，也改由益張出貨。

遊戲機大廠金雨受惠美國對等關稅新政帶動急單效益，來自遊戲機大客戶ATI的訂單大增，金雨已決定，向大股東大宇承租的彰濱工業區廠房，將提前二個月、在5月正式啟用投產。

目前已知，全球博奕機龍頭廠ATI的最新款遊戲機，今年對金雨的下單爆大量，不但逐月提升，能見度看到2027年第2季，且生產排程提前二個月，5月起每月出貨都超過千台以上，拉貨動能強勁。