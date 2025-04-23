台美談判 金研院院長獻策進口美關鍵技術提升國安

金融研訓院院長高一誠指出，目前政府正透過積極與美國接觸並研擬相關產業支持方案，降低對美貿易順差，他建議要透過進口美國關鍵的商品、人才、技術，提高台灣的競爭力與國家安全，例如國防與民防戰力。另可透過產品或服務的捐助，幫助美國減少因氣候變遷與毒品氾濫所產生的社會問題。

各國正與川普政府關稅談判，高一誠表示，目前川普政府透過提高關稅政策，改變進口商品的相對價格，欲達成以下目標：增加美國政府稅收以改善財政赤字並壓低長期公債殖利率；各國與其談判如何降低對美貿易順差；促使各國廠商至美國投資生產。

然而，反目標而行的效果也會發生，包括進口商品數量減少且通膨預期會拉高公債殖利率；各國若調降對美關稅其消費者仍可能選擇他國進口商品；廠商至美國投資生產須考量成本、營運、以及供應鏈等問題。

目前政府正透過積極與美國接觸並研擬相關產業支持方案，高一誠指出，在降低對美貿易順差過程中，亦要確保台灣經濟穩定發展。在擬定這些應對策略時，建議將目標擴大到整個經常帳的範疇，包含降低對美貿易順差、增加美國對台灣的國外要素所得淨額，以及增加對美國的無償援助。

高一誠建議，調整過程必須提升台灣產品與服務的不可替代性。我方要透過進口美國關鍵的商品、人才、技術，來提高台灣的競爭力與國家安全。例如：引進美國關鍵人才，提升台灣高等教育水準、國防與民防戰力、以及資訊與網路安全。在增加對美國的無償援助上，可透過產品或服務的捐助，幫助美國減少因氣候變遷與毒品氾濫所產生的社會問題。

此外，對於目前美國消費者需求彈性較高的台灣產品，在調整過程中需要將台灣製造的品質與服務有效地提升，並拓展美國以外的市場。