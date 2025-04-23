TCDD聯手英國Sylvera 為打造國內具公信力碳市場鋪路

臺灣碳權數位經濟發展協會（TCDD）今天與英國碳信用評級機構 Sylvera共同發表「界定碳信用品質（Defining Carbon Credit Quality）」報告，結合國際實證和科學數據，提供企業評鑑各種專案獲得碳權的信用品質，為台灣打造具有國際公信力的碳市場預做鋪路。

關稅、碳費和碳稅，台灣企業從事國際貿易，面臨嚴峻挑戰，儘管目前美國總統川普發動的全球高闗稅談判，尚未塵埃落定，企業除有闗稅課題，碳費和碳稅也是要面對貿易障礙。

TCDD理事長黃釗盈表示，值此市場動盪、政策變與不變，全球資金仍在尋找高品質、具正面效益的碳投資機會。關稅高低，企業無法改變，但面對碳費和碳稅，企業相對有主控權，除自主減量降低碳排之外，還可以透過各種專案獲得碳權，利用抵換途徑，因應供應鏈減碳要求，降低國際貿易上的碳壓力。但碳權的評鑑和評價，如何與國際接軌，這就是TCDD與Sylvera策略聯盟，努力讓台灣碳交易在國際獲得更高的信任度和公信力。

TCDD與Sylvera去年11月簽署策略聯盟合作備忘錄後，第一階段成果將在24日聯合發表「界定碳信用品質」專案報告，首次向台灣各界介紹全球自願性碳市場的碳信用品質最新國際評級架構。

Sylvera這分報告匯集全球碳市場的專業洞察，透過實證數據與案例分析，闡述高品質碳權的核心標準與評估方法，如何透過科技與科學方法提升市場透明度。黃釗盈指出，下一階段，TCDD將協助導入Sylvera的評級框架應用於台灣地方型與產業型專案，導入透明、科學的碳權評級框架，讓台灣成為具有國際競爭力的碳信用市場。

Sylvera亞太區負責人Louis Booth表示，Sylvera評級體系的三大核心準則：穩健的碳核算、額外性（附加性）以及長久性，並輔以對社區與生物多樣性的評估。透過多年田野研究、獨立數據、衛星觀測與機器學習，對全球近200個碳專案進行科學評估，得以破解過去碳信用品質不一的問題。

TCDD理事長黃釗盈期許說，TCDD此次引進Sylvera的評級框架，以國際標準為基礎，建立台灣自主且與世界接軌的碳權方法學與分級體系，讓國內的碳權項目，可以資料和數據說話，專案減碳量是否真實、額外且持久，皆有賴科學驗證和第三方數據比對，確保市場交易的每一單位碳權都「貨真價實」，經得起國際檢驗。