AI基本法草案進度如何？ 數發部：在創新與風險中找平衡
外界關注AI基本法草案進度，數發部今天表示，行政院2月已指示AI基本法草案改由數發部主政推動法案立法及續行條文解釋，預計在行政院院會通過後，儘速送到立法院審議，希望確定台灣AI發展原則，謹慎平衡產業創新與風險管理的關係。
台灣AI基本法草案去年由國科會提出，於當年度7月15日至9月13日完成預告，行政院去年11月22日召開審查會議，建議草案酌修文字再送行政院院會討論。
數位發展部今天說明草案進度，行政院今年2月26日已指示AI基本法草案改由數發部主政推動法案立法及續行條文解釋，預計於行政院院會通過後，將儘速送立法院審議。
外界關切AI基本法草案規劃，數發部強調，依照台灣產業與社會需求，以「鼓勵創新、兼顧人權」為核心，作為引導台灣各機關發展與促進人工智慧應用之原則；為原則性、政策統合的宣示，並非監管的作用法，目的為訂立我國AI發展原則，謹慎平衡產業創新與風險管理的關係。
數發部長黃彥男日前表示，雖然AI基本法沒有主管機關，但AI基本法的推動跟解釋會由數發部進行，數發部會推動後面很多子法，包括資料管理、AI風險分類等。
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