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除了汽車貨物稅 財部：美方也關心酒稅

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
美國川普政府宣布對等關稅，與台灣展開談判。（聯合報系資料照）
美國川普政府宣布對等關稅，與台灣展開談判。（聯合報系資料照）

美國川普政府宣布對等關稅，與台灣展開談判。除了汽車貨物稅財政部次長李慶華23日表示，美方也相當關心酒相關的稅，而重點在於台灣對於蒸餾酒、以及國內對料理米酒的課稅差異，由於目前仍在談判中，財政部會把相關資料，提供行政院經貿談判辦公室作為參考。

立法院財委會23日審查民眾黨黨團與朝野立委分別擬具「貨物稅條例」相關條文修正草案等 34案，邀請財政部次長李慶華等相關官員列席備詢。

立委林德福表示，根據財政部的書面報告，在汽車貨物稅的部分有提到，近來美國與各國進行對等關稅的談判，內容可能涉及非關稅壁壘，目前哪些是台美雙方在談判時可能涉及的項目。李慶華回應，涉及財政部的項目可能包括汽車貨物稅，酒相關的稅美方也相當關心。

立委陳玉珍也提到，美國貿易代表署（USTR）在3月公布的「2025年各國貿易評估報告」，美方持續要求台灣針對酒類進行檢討，確保進口酒的稅率不會高於國產酒；問及「進口穀類酒」的關稅，是否會被當作與美方談判時的籌碼。

李慶華強調，財政部的立場就是把進口的數量及稅率等資料提供給行政院經貿辦參考，美方對於酒類相關的稅關心，主要是因為台灣對於蒸餾酒的課稅與國內料理米酒之間的差異。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

李慶華 財政部 貨物稅

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