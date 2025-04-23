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美對台韓化學品反傾銷調查 經部籲廠商積極應訴、維護出口權益

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部國際貿易署23日晚間證實，美國商務部於4月16日公告對我國與南韓的單體與寡聚物（CMOs）展開反傾銷調查，同時對我進行平衡稅調查。圖／聯合報系資料照片
經濟部國際貿易署23日晚間證實，美國商務部於4月16日公告對我國與南韓的單體與寡聚物（CMOs）展開反傾銷調查，同時對我進行平衡稅調查。圖／聯合報系資料照片

經濟部國際貿易署23日晚間證實，美國商務部於4月16日公告對我國與南韓的單體與寡聚物（CMOs）展開反傾銷調查，同時對我進行平衡稅調查。根據統計，2024年美國自台灣進口CMOs約7,938萬美元（折合新台幣約25.8億元）。貿易署呼籲廠商積極應訴，以維護出口權益。

外電報導，美國商務部已針對南韓與台灣的化學品進口啟動反傾銷調查，包括特定單體與低聚物，可用於製作黏合劑和塗料。美方也對台灣相關生產商進行反補貼調查。美國申訴業者更點名台灣七家單體與低聚物的生產商及出口商。對此，國際貿易署表示，目前美國申訴我七業者，但最後受影響家數未定。

國際貿易署表示，在正式調查前，貿易署已向美方強調我政府相關措施均無特定性，不應進行平衡稅調查。現美方既已決定調查，貿易署將與業者共同因應，爭取較低稅率。

國際貿易署表示，為協助我業者因應，貿易署除委託工總提供諮詢服務外，亦對我業者聘請律師費用提供部分補助，業者可透過相關公會提出申請。

國際貿易署表示，CMOs係用於油墨、塗料之固化。依據美方統計，2024年美國自台灣進口CMOs約7,938萬美元。

美國商務部

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美國針對台灣化學品啟動反補貼調查 涉及黏合劑塗料原料

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減緩美國對等關稅衝擊 經部放寬四大因應措施之申請

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