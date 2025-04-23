川普關稅戰對台灣最大考驗？二智庫全指向「這件事」

美國總統川普對全球發動關稅大戰，雖然已經宣布暫緩，但台灣並未被列入首波關稅談判。對此，台灣經濟研究院董事長吳中書23日示警，台美貿易不平衡且有鉅額的貿易順差，是最根本的問題且情況錯綜複雜，再加上短時間不容易解決，中小企業能否挺過且有效應變，將是台灣最大考驗。

台灣亞太產業分析專業協進會（APIAA）今舉行第十二屆第一次會員大會暨產業趨勢論壇，以「川普2.0的衝擊與因應」為題，邀請多位智庫學者專家出席分享。

吳中書指出，面對川普關稅戰大廠或許比較有因應能力，但占我國全體企業達98%以上的中小企業面對這樣的情勢，政府必須很嚴肅面對，並非單純的多向美國進口、採購、投資就可以解決的，且政府要有心理準備，台美鉅額的貿易順差和匯率觀察名單，這二大問題短期間內台灣無法有效改變，面對這個趨勢該如何跟美方談判，政府必須審慎因應。

中經院副院長王健全也提到，川普關稅戰對中小企業帶來的影響，務必要正視，雖然現在有些廠商正在趕急單，但也有些廠商的訂單已慘遭急凍，呈現兩極化，最近確實比較亂，這主要跟產業規模大小有關，規模大的企業資源較多，資金的投入也較容易，還可以撐住，但中小企業相對弱勢，即便現在有急單，但下一波訂單呢？因此，廠商的應變能力與產業規模大小有很大關聯性。

台經院產經資料庫總監劉佩真指出，川普回任美國總統後對台灣半導體攻勢一波波，讓業者疲於應對，必須要面臨經營環境的變化，首先就是美國對中國的管制程度加大，對於台廠呈現利多空並存態勢。

劉佩真並提到，美國對等關稅政策，將會加劇投資版圖的移動，其中自中國移出的趨勢只會日益顯著，「至於是否帶動對美投資熱潮，恐怕是早晚的問題」。不過，劉佩真也說，川普欲對晶片加徵關稅，台廠擁有轉嫁能力，具中國以外的海外廠的廠商相對有應對的空間，但若無上述條件的台系業者則相對位居弱勢。

劉佩真指出，目前市場最關心5月7日川普將公布的「晶片關稅」會不會衝擊台積電（2330）等台灣半導體大廠及供應鏈，以及美方對於台灣半導體業未來的態度則是接下來的觀察重點。

劉佩真直言，美國對等關稅多少會衝擊半導體終端應用市場需求，若是加上晶片關稅，那更是雪上加霜。若美僅對台灣課徵晶片關稅，則以偏空解讀若為全面性課徵，則短期中性偏空，中長期則有利於先進製程業者。未來我國政府仍需動態調整雙邊合作，尋找出台美半導體產業生態系的最適狀態。