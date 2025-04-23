美對等關稅致經濟混沌不明 但經濟部指「只有這趨勢」是確定

經濟部23日發布3月工業生產指數106.1，製造業生產指數106.89，雙雙創歷年同月新高紀錄，分別年增13.65%及14.71%，皆呈連續13個月正成長。經濟部統計處副處長黃偉傑分析，3月拜AI需求強勁，以及美國總統川普對等關稅政策影響而出現部分拉貨潮，因而帶動我製造業生產熱絡。

經濟部統計指出，今年第1季製造業生產98.77，年增12.79%，為連續第5季正成長。

黃偉傑表示，儘管美國總統川普於4月2日宣布對等關稅政策，一周後又宣布暫緩實施90天，美國關稅政策不確定性太大，廠商現無法判斷未來生產情勢，在此混沌不明之際，可以確定是「AI應用浪潮沒有趨緩」，AI需求仍是明朗，因此經濟部預期4月製造業生產維持年增14.4%至19%，將呈連續14個月正成長。

經濟部表示，3月製造業生產年增14.71%，主因受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求持續熱絡，挹注資訊電子產業生產動能續增，惟部分傳統產業仍受市場競爭及需求保守影響而呈減產，抵銷部分增幅。

在資訊電子業方面，黃偉傑指出，3月電子零組件生產指數116.39，創歷年單月新高紀錄，年增25.07%，呈連續第15個月正成長；第1季生產年增20.39%，呈連續第5季正成長。其中，積體電路業生產熱絡，3月生產指數創歷年同月新高，年增29.49%，亦呈連續第15個月正成長。

電腦電子光學製品業3月生產指數創歷年同月新高，年增21.22%，為連續第21個月正成長。第1季增產27.08%，連續第7季正成長。

傳統產業方面，經濟部指出，受市場需求平疲及海外同業低價競爭，以及廠商產線排修影響，3月基本金屬業、化學材料及肥料業分別年減4.78%、3.94%；汽車及其零件業年減10.82%，主因部分車型零件短缺，加以部分汽車零件因國內外接單減少而減產。

傳產中，僅機械設備業表現較佳，主要受惠半導體先進製程積極擴充產能，3月生產年增7.57%，為連續第6個月正成長，第1季增產10.59%，為連續第4季正成長。

展望未來，經濟部表示，國際貿易措施及地緣政治衝突等不確定因素持續干擾全球 經貿成長步調，惟人工智慧、高效能運算等新興科技應用持續拓展，帶動半導體先進製程及高階伺服器等相關供應鏈生產持續上揚，可望支撐我國製造業生產動能穩健成長。