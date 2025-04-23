快訊

疑公益侵占逾3千萬 林岱樺胞弟續押、親信住持再押2個月

日職／5局失3分→5.2局失7分 古林睿煬初登板挨轟無緣勝投

整棟建築狂晃！土耳其規模6.2強震撼動伊斯坦堡 民眾急逃驚魂未定

美國對等關稅不確定性高 消費買氣下半年縮手？經濟部回應了

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導
經濟部23日發布3月零售業營業額3,930億元，餐飲業營業額855億元，雙雙創歷年同月新高，年增分別為0.4%及2.8%，顯示我國內需依然熱絡。圖為示意。圖／AI生成
經濟部23日發布3月零售業營業額3,930億元，餐飲業營業額855億元，雙雙創歷年同月新高，年增分別為0.4%及2.8%，顯示我國內需依然熱絡。圖為示意。圖／AI生成

經濟部23日發布3月零售業營業額3,930億元，餐飲業營業額855億元，雙雙創歷年同月新高，年增分別為0.4%及2.8%，顯示我國內需依然熱絡。

業界擔憂在美國對等關稅政策下，不僅經濟成長不確定大增，也可能推升物價，導致下半年消費買氣縮手，對此，經濟部統計處長黃偉傑表示，還有待觀察，而且業者可能持續推出促銷活動。目前來看，4月清明連假、5月母親節檔期，加上新商場加入，我國消費動能可望維持，預計零售及餐飲業4月營業額將續呈成長態勢。

經濟部統計指出，3月批發業營業額為1兆1,821億元，創歷年單月新高，年增9.9%，主因新興科技應用商機持續拓展，國內部分藥品及常規疫苗銷售成長，加以品牌通路拉貨動能延續；綜計第1季營業額為3兆3,229億元，年增9.2%。黃偉傑指出，受惠於AI浪潮，4月批發業仍會持續成長，預估年增4.3%至7.3%。

3月零售業營業額為3,930億元，年增0.4%。其中，量販店年增11.0%、超級市場年增8.9%、便利商店年增4.0%、百貨公司營業額年減1%。黃偉傑分析，台中新光三越火災事件對百貨業業績衝擊愈來愈小，加上4月會有新賣場加入營運，會更進一步淡化衝擊。經濟部預期4月零售業營業額成長0.4%至3.4%。

經濟部指出，今年第1季網路銷售額達1,569億元，年增1.2%，主因業者持續優化網路平台及擴增銷售品項，透過線上線下相互導流，提升會員黏著度，帶動網購業績成長。黃偉傑指出，電子購物平台營業額成長趨緩，主要是疫後消費回歸實體店；此外，零售業網路銷售額因為基期低，成長表現較佳。

餐飲業3月營業額855億元，年增2.8%，其中餐館及飲料店受惠新品牌及店數擴增，聯名新品與優惠活動挹注，分別年增2.3%及1.2%；外燴及團膳承包業因航班旅運人次增加，航餐需求擴增，年增13.9%。綜計第1季營業額為2,740億元，年增3.7%。經濟部預期4月餐飲業成長2.2%至5.2%。

消費 物價 經濟部 買氣 零售業 餐飲業

延伸閱讀

台股單日大漲4.5%…市場今年表現如何？法人3情境模擬

賴指在野政治攻防 黃國昌嗆「講甲歸畚箕 做嘸一湯匙」

川普指對中關稅會大降 中：先停止威脅再平等對話

馬來西亞投貿部長訪美 解決關稅危機尋求最佳方案

相關新聞

連13紅！關稅拉貨潮拉動 3月製造業生產年增14.71%

經濟部23日發布3月製造業生產指數106.89，創歷年同月新高，年增14.71%，為連續13個月正成長。經濟部統計處副處...

美對等關稅致經濟混沌不明 但經濟部指「只有這趨勢」是確定

經濟部23日發布3月工業生產指數106.1，製造業生產指數106.89，雙雙創歷年同月新高紀錄，分別年增13.65%及1...

美國對等關稅不確定性高 消費買氣下半年縮手？經濟部回應了

經濟部23日發布3月零售業營業額3,930億元，餐飲業營業額855億元，雙雙創歷年同月新高，年增分別為0.4%及2.8%...

3大國籍航空首次國內添加SAF 今年減碳效益達1.5萬噸

交通部為加速航空業減碳，推動永續航空燃油（ＳＡＦ）試行計畫，由台灣中油與台塑公司於高雄、松山、桃園機場，分別為華航、長榮...

關稅戰台美對「原產地認定」標準不同 經長建議台廠「這麼做」

嚴防洗產地已成台美談判、美方關切重點。因台美對原產地認同標準不同，恐會影響台廠出口美國，對此，經濟部長郭智輝23日表示，...

汽配、智慧移動、車電展登場 黃志芳：台灣企業韌性強

由外貿協會主辦的「台北國際汽機車零配件展（Taipei AMPA）」與「台灣國際智慧移動展（E-Mobility Tai...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。