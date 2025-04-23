美國對等關稅不確定性高 消費買氣下半年縮手？經濟部回應了

經濟部23日發布3月零售業營業額3,930億元，餐飲業營業額855億元，雙雙創歷年同月新高，年增分別為0.4%及2.8%，顯示我國內需依然熱絡。

業界擔憂在美國對等關稅政策下，不僅經濟成長不確定大增，也可能推升物價，導致下半年消費買氣縮手，對此，經濟部統計處長黃偉傑表示，還有待觀察，而且業者可能持續推出促銷活動。目前來看，4月清明連假、5月母親節檔期，加上新商場加入，我國消費動能可望維持，預計零售及餐飲業4月營業額將續呈成長態勢。

經濟部統計指出，3月批發業營業額為1兆1,821億元，創歷年單月新高，年增9.9%，主因新興科技應用商機持續拓展，國內部分藥品及常規疫苗銷售成長，加以品牌通路拉貨動能延續；綜計第1季營業額為3兆3,229億元，年增9.2%。黃偉傑指出，受惠於AI浪潮，4月批發業仍會持續成長，預估年增4.3%至7.3%。

3月零售業營業額為3,930億元，年增0.4%。其中，量販店年增11.0%、超級市場年增8.9%、便利商店年增4.0%、百貨公司營業額年減1%。黃偉傑分析，台中新光三越火災事件對百貨業業績衝擊愈來愈小，加上4月會有新賣場加入營運，會更進一步淡化衝擊。經濟部預期4月零售業營業額成長0.4%至3.4%。

經濟部指出，今年第1季網路銷售額達1,569億元，年增1.2%，主因業者持續優化網路平台及擴增銷售品項，透過線上線下相互導流，提升會員黏著度，帶動網購業績成長。黃偉傑指出，電子購物平台營業額成長趨緩，主要是疫後消費回歸實體店；此外，零售業網路銷售額因為基期低，成長表現較佳。

餐飲業3月營業額855億元，年增2.8%，其中餐館及飲料店受惠新品牌及店數擴增，聯名新品與優惠活動挹注，分別年增2.3%及1.2%；外燴及團膳承包業因航班旅運人次增加，航餐需求擴增，年增13.9%。綜計第1季營業額為2,740億元，年增3.7%。經濟部預期4月餐飲業成長2.2%至5.2%。