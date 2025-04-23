如何無須懼怕關稅戰？國發會：持續強化數位與淨零

國發會副主委高仙桂23日表示，總統府1月已提出2030總體減碳行動計畫，預計投入一兆元的政府預算。對於企業與製造業者，國發會將從三個面向著手協助：一，鼓勵企業進行減碳；二，促進製程減碳；三，強化循環經濟的應用。同時，也將從技術、資金與人才，三大方向支持企業。

美國總統川普正在改寫全球經貿秩序，不過高仙桂強調，全球永續經營的趨勢未改變，「數位」與「淨零永續」將確保台灣產業的核心競爭力，只要持續強化這兩面向競爭力優勢，便無須懼怕這一波關稅挑戰。

高仙桂今在2025永續台灣論壇上致詞指出，當前不論在任何國際場合，我們無法迴避的一個重大議題，就是「川普新政」，除了關稅議題，在淨零永續政策方面，川普政府也做出了諸多重大決定，包括決定退出《巴黎氣候協定》，終止所謂的《抑制通膨法案》、削減了淨零能源支出，並放寬對化石燃料開採的相關限制。

高仙桂指出，許多人可能會擔心，全球永續經營的趨勢是否將因此反轉？然而，事實上目前並無其他國家明確表示要改變淨零轉型的方向，這也顯示出一個重要現實——氣候變遷已經直接威脅到人類生存，而ESG也已經成為全球各大企業核心價值的一部分。

高仙桂表示，就台灣而言，我們的經濟發展目標不會改變，政府推動的趨勢也不會因此轉向。但在這樣一個劇烈變局之中，政府不僅提出了「880產業支持方案」，更重要的是要確保台灣產業的核心競爭力，而其中兩個關鍵詞便是：「數位」與「淨零永續」。

高仙桂強調，只要我們持續強化台灣的數位與綠色競爭優勢，便無須懼怕這一波關稅戰的挑戰，反而有可能在變局中創造新的機會，開拓新的商機。

高仙桂還提到，國發會除將以「鼓勵企業進行減碳」、「促進製程減碳」、「強化循環經濟的應用」三面向支持企業參與2030減碳行動外，國發會也將從技術、資金與人才，三大方向來支持企業。

高仙桂指出，在技術方面，台灣在半導體與AI領域具備領先優勢。國發會將透過科技賦能，推動產業數位轉型。政府提出第二次能源轉型政策，包括衝刺風光電、傳統能源轉換，氫能、地熱等新興能源開發，以及科技儲能、深度節能、建置電網。我們會投入前端的先進科技，有試驗場域，也鼓勵民間資金的投入。

在資金面，金管會已推動「綠色金融3.0」，現正進入「轉型金融」的階段。只要企業在能源效率提升或循環經濟方面有所作為，政府將透過政策工具，例如國家信用保證制度，鼓勵金融機構投入更多投融資資源，預計到2030年將可帶動五兆元的投資。

在人才方面，國發會將從多元管道著手。國家環境研究院已與18所大專院校合作，建立綠領人才培育聯盟，強化相關課程。同時，經濟部與環境部也將針對轉職與職能提升提供相關培訓，並鼓勵新創投入淨零產業，以提升整體綠色競爭力。