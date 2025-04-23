TCDD與Sylvera首次聯合發表碳信用報告 建立透明碳市場機制

臺灣碳權數位經濟發展協會（TCDD）與英國碳信用評級機構 Sylvera於23日共同發表「界定碳信用品質《Defining Carbon Credit Quality》」，這份結合國際實證和科學數據，提供企業評鑑各種專案獲得碳權的信用品質，為台灣打造具有國際公信力的碳市場預做鋪路。

關稅、碳費和碳稅，台灣企業從事國際貿易，面臨嚴峻挑戰，儘管目前美國總統川普發動的全球高闗稅談判，尚未塵埃落定，企業除有闗稅課題，碳費和碳稅也是要面對貿易障礙。

美國總統川普對全球對抗氣候變遷態度丕變，歐盟CBAM（碳邊境調整機制）實施時程延後，加上永續（ESG）投資熱潮趨緩，尤其國際資金近年來流出美國ESG基金，2023年約90億元，2024年再擴大為130億，讓人質疑全球碳治理氛圍是否轉向。

TCDD理事長黃釗盈表示，值此市場動盪、政策變與不變，全球資金仍在尋找高品質、具正面效益的碳投資機會。

關稅高低，企業無法改變，但面對碳費和碳稅，企業相對有主控權，除自主減量降低碳排之外，還可以透過各種專案獲得碳權，利用抵換途徑，因應供應鏈減碳要求，降低國際貿易上的碳壓力。

但碳權的評鑑和評價，如何與國際接軌，這就是TCDD與Sylvera策略聯盟，努力讓臺灣碳交易在國際上獲得更高的信任度和公信力。

TCDD與Sylvera在2024年11月簽署策略聯盟合作備忘錄後，第一階段成果將在24日聯合發表「界定碳信用品質《Defining Carbon Credit Quality》」專案報告，首次向台灣各界介紹全球自願性碳市場的碳信用品質最新國際評級架構。

Sylvera這份報告匯集全球碳市場的專業洞察，透過實證數據與案例分析，闡述高品質碳權的核心標準與評估方法，如何透過科技與科學方法提升市場透明度。

TCDD理事長黃釗盈指出，下一階段，TCDD將協助導入Sylvera的評級框架應用於台灣地方型與產業型專案，導入透明、科學的碳權評級框架，讓台灣成為具有國際競爭力的碳信用市場。