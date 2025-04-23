經濟部表態支持調降貨物稅 車輛公會：贊同

美國啟動對等關稅後，不少民眾認為，台灣應該降稅以降低車價，而經濟部首次表態，如果適度調降貨物稅可以減輕消費者負擔也使產業受益，對此，車輛工會同樣也持贊成意見。

經濟部今在立院財政委員會指出，近年民眾及產業均反映汽機車貨物稅造成車價過高，如能適度調降貨物稅，可使國產車及進口車立即降價，減輕消費者負擔外，也使產業受益。

車輛公會日前也公開表態建議調降貨物稅。車輛公會今再發出聲明表示，調降貨物稅可適用於進口和國產車，降稅價差可合理反應至售價，讓民眾立即有感。

車輛公會表示，建議考量整體汽車產業與民眾消費市場需求，規劃減稅與配套措施，例如可透過汰舊換新政策適度調降貨物稅，鼓勵民眾換購老舊車輛，同時，針對已經享貨物稅減免的新能源車輛，在其他方面給予獎勵優惠政策，以利於淨零減碳的推行，透過相關政策措施，營造國人良好的汽車消費環境，同時支持國內車廠持續轉型發展，創造國內消費者、汽車產業雙贏。