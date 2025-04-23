車輛公會公開表態 建議調降貨物稅

經濟部指出，近年民眾及產業均反映汽機車貨物稅造成車價過高，如能適度調降貨物稅，可使國產車及進口車立即降價，減輕消費者負擔外，也使產業受益。

對此，車輛公會也公開表態建議調降貨物稅。車輛公會表示，調降貨物稅可適用於進口和國產車，降稅價差可合理反應至售價，讓民眾立即有感。

建議考量整體汽車產業與民眾消費市場需求，規劃減稅與配套措施，例如可透過汰舊換新政策適度調降貨物稅，鼓勵民眾換購老舊車輛，同時，針對已經享貨物稅減免的新能源車輛(含BEV、PHEV、HEV、FCEV等)，在其他方面給予獎勵優惠政策，以利於淨零減碳的推行。

透過相關政策措施，營造國人良好的汽車消費環境，同時支持國內車廠持續轉型發展，創造國內消費者、汽車產業雙贏。