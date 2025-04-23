快訊

以為哇沙米免費！嘉義夫婦點2份被收300 評論留1星遭店家公布影像

日職／隊友失誤+捕逸…古林睿煬首局掉3分 中職經驗未必吞敗

駕駛移送未道歉、不發一語！鬼切逆撞康橋7生傷 鄰居：是社區頭痛人物

國發會：淨零趨勢未變 強化台灣優勢便無懼關稅挑戰

中央社／ 台北23日電

美國總統川普正在改寫全球經貿秩序，不過國發會副主委高仙桂指出，全球永續經營的趨勢未改變，數位與淨零永續將確保台灣產業的核心競爭力，只要持續強化這兩面向競爭力優勢，便無須懼怕這一波關稅挑戰。

高仙桂今天出席2025永續台灣論壇，她致詞時表示，川普新政是當前無法迴避的重要議題，淨零永續政策方面，川普政府做出諸多重大決定，包括退出巴黎氣候協定，終止抑制通膨法案，並削減淨零能源支出，放寬對化石燃料開採的相關限制。

許多人擔心全球永續經營的趨勢將反轉，不過高仙桂指出，目前並無其他國家明確表示要改變淨零轉型的方向，這也凸顯，氣候變遷直接威脅到人類生存，ESG已經成為全球各大企業核心價值的一部分。

高仙桂強調，台灣經濟發展目標不會改變，政府推動方向也不會轉向，在國際劇烈變局中，政府不僅提出新台幣880億元產業支持方案，更重要的是，確保台灣產業核心競爭力，而其中兩個關鍵詞便是數位與淨零永續。

高仙桂指出，只要持續強化台灣的數位與綠色競爭優勢，便無須懼怕這一波關稅挑戰，反而有可能在變局中創造新的機會，開拓新的商機。

高仙桂說明，今年1月，由總統府提出2030總體減碳行動計畫，預計投入1兆元的政府預算；對於企業與製造業者，將從鼓勵企業進行減碳，促進製程減碳，強化循環經濟的應用等3方向給予協助，並在技術、資金與人才面向支持企業。

技術方面，高仙桂表示，台灣在半導體與AI領域具備領先優勢，將透過科技賦能，推動產業數位轉型；政府提出第二次能源轉型政策，包括衝刺風光電、傳統能源轉換，氫能、地熱等新興能源開發，以及科技儲能、深度節能、建置電網，政府將投入前端的先進科技，有試驗場域，同時鼓勵民間資金的投入。

至於資金面，金管會已推動「綠色金融3.0」，現正進入轉型金融階段。高仙桂表示，只要企業在能源效率提升或循環經濟方面有所作為，政府將透過政策工具，例如國家信用保證制度，鼓勵金融機構投入更多投融資資源，預計到2030年可帶動5兆元投資。

人才則從多元管道著手，國家環境研究院已與18所大專院校合作，建立綠領人才培育聯盟，強化相關課程。同時，經濟部與環境部針對轉職與職能提升提供相關培訓，並鼓勵新創投入淨零產業，以提升整體綠色競爭力。

高仙桂表示，現在是充滿挑戰與機會的時代，希望台灣企業在既有的競爭優勢基礎上，透過政府支持與企業本身韌性，迎向下一階段的綠色成長。

川普 減碳 關稅

延伸閱讀

川普就職近百日！狂簽130行政命令前所未見 外媒盤點3大目的

一場不確定的川普牌！00950B再配0.076元、7度配息紀錄力證穩中求勝

普亭贈川普神秘肖像畫首曝光！描繪遇刺瞬間 俄畫家曝背後真正用意

川普狂批鮑爾找人背鍋？鄉民笑「急了」：川寶吹牛吹過頭

相關新聞

連13紅！關稅拉貨潮拉動 3月製造業生產年增14.71%

經濟部23日發布3月製造業生產指數106.89，創歷年同月新高，年增14.71%，為連續13個月正成長。經濟部統計處副處...

3大國籍航空首次國內添加SAF 今年減碳效益達1.5萬噸

交通部為加速航空業減碳，推動永續航空燃油（ＳＡＦ）試行計畫，由台灣中油與台塑公司於高雄、松山、桃園機場，分別為華航、長榮...

關稅戰台美對「原產地認定」標準不同 經長建議台廠「這麼做」

嚴防洗產地已成台美談判、美方關切重點。因台美對原產地認同標準不同，恐會影響台廠出口美國，對此，經濟部長郭智輝23日表示，...

汽配、智慧移動、車電展登場 黃志芳：台灣企業韌性強

由外貿協會主辦的「台北國際汽機車零配件展（Taipei AMPA）」與「台灣國際智慧移動展（E-Mobility Tai...

穩定半導體廊帶供水 中央補助7.9億元啟用仁德再生水廠

為穩定南台灣科技產業用水，台南仁德再生水廠23日正式啟用，每年可供應超過290萬噸再生水。內政部表示，這是全國首座採「以...

氣候變遷委員會明登場 「雙綠」成關注 能源暫不討論

第4次氣候變遷委員會明天將召開，據了解，原本明天委員會的討論主題為綠色金融及能源，但面對美國退出巴黎協定和祭出對等關稅政...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。