連13紅！關稅拉貨潮拉動 3月製造業生產年增14.71%

經濟部23日發布3月製造業生產指數106.89，創歷年同月新高，年增14.71%，為連續13個月正成長。經濟部統計處副處長黃偉傑表示，3月拜AI需求強勁，以及廠商因美國總統川普宣布對等關稅政策影響而出現部分拉貨潮，帶動製造業生產熱絡。

經濟部統計指出，今年第1季製造業生產98.77，年增12.79%，為連續第5季正成長。

黃偉傑表示，美國總統川普於4月2日宣布對等關稅政策，一周後又宣布暫緩實施90天，美國關稅政策不確定性太大，廠商也無法判斷。在此情況下，經濟部現預期4月製造業生產維持年增14.4%至19%，將呈連續14個月正成長。