資策會今年聚焦3任務 助中小企業加裝AI風火輪

資策會執行長范俊逸今天表示，資策會今年聚焦3任務，分別是協助產業導入AI技術，結合資服業者，在智慧餐飲、智慧照護領域創造範例；幫中小企業導入AI，如同幫業者加上「風火輪」，開展更多國際合作；也會持續健全台灣數位生態。

去年6月18日上任的資策會董事長黃仲銘今天在交流活動上表示，AI可以說是台灣下一個「護國群山」，希望資策會研發技術落地，助產業AI化。此外，台灣軟體業還有進步空間，希望持續跟台灣資服業者合作，向國際拓展，也鼓勵資策會內部人員如果有好的技術，也可以衍生新創事業（Spin-off）。

黃仲銘坦言，今年因預算刪減會比較辛苦，但未來也希望資策會可以成為全民的資策會，讓更多人了解資策會業務。

今年2月上任的資策會執行長范俊逸表示，資策會今年聚焦3大任務，第1，協助各產業導入AI技術，希望結合資服業者，在智慧餐飲、智慧照護等領域創造案例。

第2，除了AI技術之外，可能還牽涉法規、情報分析、政策、技術與資安領域等，資策會希望持續健全台灣數位生態；第3，為開展國際合作，推動AI應用「內服成功可以轉為外用」，台灣市場較小，希望幫中小微型企業導入AI，如同幫業者加裝「風火輪」，速度跑更快。

范俊逸曾任資訊安全學會理事長與電信技術中心執行長，熟悉技術研發到產業應用的整體脈絡。范俊逸會後受訪時表示，百工百業範圍很廣，以智慧餐飲為例，主要會促成餐飲業者、系統整合商、AI技術公司三方合作，透過診斷，看業者哪些業務可以導入AI。

至於智慧照護領域，范俊逸解釋，中南部許多高齡族群，照護人力不足是一大問題，除了持續優化照護者工作之外，也要思考如何提供被照顧的長者客製化服務，希望用AI解決生活上碰到的難題。

資策會數位轉型研究院今天也提到，由資策會未來體驗創新實驗室規劃執行，與李登輝基金會共同舉辦的「數位李登輝—數位新生/聲生不息」活動，首次結合基金會珍藏史料與資策會的生成式AI技術，打造多種創新互動形式，包括跟前總統李登輝的數位人物對話、智慧書房、互動合影等，相關成果預計7月公開展出。