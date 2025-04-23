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AI需求強勁 3月工業生產指數創歷年同期最高連13紅

中央社／ 台北23日電

高效能運算與人工智慧應用需求強勁，經濟部今天公布3月工業生產指數為106.10，年增13.65%，其中製造業生產指數106.89，年增14.71%，指數皆為歷年同期新高，連續13個月正成長。

累計今年前3月工業生產指數為98.30，年增11.95%；製造業生產指數為98.77，成長12.79%。

經濟部指出，3月份製造業生產指數106.89，年增14.71%，主因受惠人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等需求持續熱絡，挹注資訊電子產業生產動能續增，不過，部分傳統產業仍受市場競爭及需求保守影響而呈減產，抵銷部分增幅。

工業生產指數 經濟部 製造業

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