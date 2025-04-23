3大國籍航空首次國內添加SAF 今年減碳效益達1.5萬噸

交通部為加速航空業減碳，推動永續航空燃油（ＳＡＦ）試行計畫，由台灣中油與台塑公司於高雄、松山、桃園機場，分別為華航、長榮、星宇等3家國籍航空公司的航空器同步添加SAF，這也是國籍航空公司首次在國內添加SAF，今年中油與台塑至少共可提供6000噸，預估今年減碳效益可達1萬5000噸。

交通部民航局表示，中油與台塑2大油品供應商於去年12月至今年2月取得CORSIA國際認證，於今年分別進口400噸與自產5500噸SAF，除今日添加航班之外，後續也會繼續提供國籍航空公司使用，預估今年減碳效益可達1萬5000噸。

交通部民航局表示，長榮今天添加的SAF由台塑提供、華航與星宇添加的SAF由中油提供；台塑提供的SAF為自產，中油今年提供的SAF是從國外購買，明年起才開始自產，今年中油和台塑提供的SAF至少有6000噸。

交通部長陳世凱表示，今日是我國航空業邁向2050淨零排放的重要里程碑，後續的永續要持續，團隊努力推動試辦典禮，希望能落實2050淨零碳排，航空業最重要的減碳方式就是從燃油面向開始，今天只是開始，未來推動肯定不容易，但希望大家共同幫忙，除了使用，生產端也要跟上，這是國際趨勢，台灣也是國際一份子，因此責無旁貸。

陳世凱說，行政院已經將SAF列為我國減碳旗艦行動計畫之一，交通部也已成立工作平台，與經濟部跨部會合作，分別由民航局及能源署組成SAF使用與供應工作小組來推動；台灣要以穩健的腳步推動我國航空減碳，指示民航局應持續掌握國際發展趨勢，滾動檢討階段性措施，藉由推動使用SAF，協助國籍航空公司提升永續實力，也期帶動國內航空燃油製造產業轉型。

為協助國籍航空公司使用SAF進行減碳，同時推動我國提供SAF的能量，民航局自去年起即開始推動SAF試行計畫，除協調凝聚油商與航空公司於國內供應與添加SAF的共識，並訂定航空器添加SAF指引，以及督導航空公司完成添加SAF安全風險評估。

民航局長何淑萍表示，2014年取得國際機場協會（ACI）機場碳認證計畫認證的高雄國際機場，是台灣第一個綠色機場，啟動儀式選擇高雄舉辦，格外有意義。

何淑萍說，國際航空減碳必須遵循國際民航組織（ICAO）規範，在國際機場導入SAF是全球趨勢，由於目前國際上推動SAF尚在起步階段，參考ICAO於2023年召開第三屆航空替代燃料會議的決議，以及先進各國推動作法，目前民航局以鼓勵取代強制，盼各國籍航空公司以2030年的SAF使用量，達到總航空燃油使用量的5%為目標，未來也將持續鼓勵國籍航空公司支持採購國內所供應的SAF。