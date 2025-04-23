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關稅戰台美對「原產地認定」標準不同 經長建議台廠「這麼做」

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

嚴防洗產地已成台美談判、美方關切重點。因台美對原產地認同標準不同，恐會影響台廠出口美國，對此，經濟部長郭智輝23日表示，美國海關是採個案認定，經濟部建議廠商出口前先與客戶談清楚，並事先向美國海關申請原產地預審。

立法院經濟委員會今邀請郭智輝報告「美國實施進口產品國安調查對我國產業之影響及因應之道」。包括國民黨立委鄭正鈐、民進黨立委何欣純、陳培瑜等都關切洗產地議題。

郭智輝表示，台美對於原產地認定標準不一。美國是認為製造原料有35%來自中國大陸，就是認定為中國大陸產品；台灣則是產品附加價值超過35%，就認定是MIT。

他表示，在實務上，美國海關是以個案認定產品是否為實質轉型，包括附加價值、用途、特性是否實質改變、過去判例、函釋等等，建議台廠出口到美國，應先和客戶談好此議題，並且先向美國海關申請預審。

他舉例，曾有中國大陸廠商在墨西哥組裝馬達，該項馬達又是特定用途，因內含中國大陸零組件，美國海關認定是中國大陸製造。

鄭正鈐詢問，若原物料從中國大陸進來、在台灣加工製造，也滿足35%附加價值，此是否會與美國規範產生衝突，有無具體作法協助企業。郭智輝表示，將協助業者和美國客戶溝通，也會向美國海關申請原產地預審。

鄭正鈐督促台灣MIT定義標準應和美國更一致，讓企業不會無所遵循。郭智輝表示，經濟部將在24日晚上7時召開說明會，請美國律師對廠商說明解釋。

海關 美國

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