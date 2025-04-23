汽配、智慧移動、車電展登場 黃志芳：台灣企業韌性強

由外貿協會主辦的「台北國際汽機車零配件展（Taipei AMPA）」與「台灣國際智慧移動展（E-Mobility Taiwan）」於23日以全新「360° MOBILITY Mega Shows」品牌亮相，與「台北國際車用電子展（Autotronics Taipei）」同期於台北南港展覽1館展出。

本屆展會以「Drive Smart、Drive the Future」為主軸，來自17國1,000家廠商參展，使用2,500個攤位，呼應智慧電動化與低碳轉型趨勢，展示車用電子、動力系統、能源應用、先進製造與照明技術等多元解決方案。外貿協會董事長黃志芳指出，今年有超過1,000家在汽車產業的公司參展，使用1,500個攤位，本次的規模盛大。

針對外界關心的全球經貿局勢變動，黃志芳表示，汽車零配件、車用電子一直是台灣外銷的主力產業，去年台灣汽車零配件出口值高達2,285億元，關稅課徵下，會有一定程度影響，但觀察業者在過去幾年都有在進行分散市場，相關業者將會全面應變。

國際媒體同樣關心台灣面對關稅挑戰，是否會縮小研發、行銷規模？黃志芳回應，剛好相反，因為台灣企業的特長是韌性，過去50年來經歷許多大風大浪，台灣企業的特長就是充分發揮戰鬥力。

他說，關稅當然會造成影響，可是面對汽車、汽車零配件25%的關稅，是全面性的、不是只會針對台灣，競爭對手同樣也會面對關稅，本次展覽在這個時間點，剛好可以匯集台灣產業的實力，幫忙爭取最好的國際連結與商機。

黃志芳表示，今年貿協動員多方的外館，邀請3,500位的國外買主登陸參與，也安排多場商機座談。他提到，針對關稅政策，本次展覽特別安排「前進美國」的論壇，進行市場說明、投資說明、產業連結、商機媒合等分享。

該論壇將邀請美國地方代表親自跟大家說明，分享各州在移動產業的發展現況與因應關稅的最新投資政策，同時也邀請墨西哥汽車產業公會會長解析當地產業現況與供應鏈切入建議，助攻臺灣業者搶占新興製造基地。