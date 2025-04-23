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880億支持方案踩川普非關稅紅線？經長：評估不牴觸

中央社／ 台北23日電

美國總統川普日前提出8項非關稅作弊指控，包含出口補貼，立委關切政府880億支持方案可能踩紅線。經濟部長郭智輝今天表示，評估不會牴觸，因是補貼貸款利息，技術轉型補助也非用於直接出口產品。

另外，台灣嚴防洗產地，立委督促台灣MIT定義標準應和美國更一致，郭智輝表示，經濟部將在24日晚上7時召開說明會，請美國律師對廠商說明解釋。

立法院經濟委員會今天邀請郭智輝報告「美國實施進口產品國安調查對我國產業之影響及因應之道」。

川普日前透過真實社群平台對各國提出8項「非關稅作弊」指控，包括貨幣操縱、增值稅作為變相關稅、傾銷、出口補貼、保護性農業和技術標準，以及侵犯智慧財產權和轉運規避關稅行為等，歐盟和日本都被點名。

國民黨立委鄭正鈐質詢關切，川普提出的8項骯髒手段中，出口補貼、技術門檻、智財權和經濟部有關。目前政府的880億支持方案，工業部門由經濟部主導，當中包含外銷貸款優惠加碼、中小微企業貸款加碼等，是否會踩到川普非關稅作弊黑招紅線。

郭智輝表示，評估不會牴觸，因是補貼利息，「不是把錢給他（廠商）」。

鄭正鈐追問，補貼措施包含技術轉型補助，也不會踩線嗎。郭智輝回應，技術轉型不是用於直接出口產品。

另外，台灣積極嚴防洗產地問題，鄭正鈐指出，台灣對於洗產地問題，目前規定在台灣附加價值達35%就算MIT產品，但美國對中國製造產品定義，是只要來自中國原物料達35%，即是中國製造。

鄭正鈐詢問，若原物料從中國大陸進來、在台灣加工製造，也滿足35%附加價值，此是否會與美國規範產生衝突，有無具體作法協助企業。郭智輝表示，將協助業者和美國客戶溝通，也會向美國海關申請原產地預審。

鄭正鈐督促台灣MIT定義標準應和美國更一致，讓企業不會無所遵循。郭智輝表示，經濟部將在24日晚上7時召開說明會，請美國律師對廠商說明解釋。

經濟部 美國 關稅

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