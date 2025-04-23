穩定半導體廊帶供水 中央補助7.9億元啟用仁德再生水廠

為穩定南台灣科技產業用水，台南仁德再生水廠23日正式啟用，每年可供應超過290萬噸再生水。內政部表示，這是全國首座採「以水換水」模式的再生水廠，不但節省約17億元管線建設費，也為半導體「S」廊帶與大南方新矽谷計畫挹注關鍵水源。

內政部次長董建宏指出，為配合行政院「大南方新矽谷計畫」，中央總計補助超過100億元，協助台南市建置永康、安平、仁德三座再生水廠。

據介紹，仁德水廠總經費約8.62億元，中央補助7.93億元、補助比例達92%。自今年4月起，三座水廠每日可供應再生水達6.1萬噸，約為烏山頭水庫日供水量的三分之一，也接近台南在地產業用水量的一成，有效緩解枯水期缺水壓力，並提升水資源調度與備援能力。

董建宏進一步說明，隨著沙崙智慧綠能科學城規劃AI產業專區，中央也將持續攜手市府，擴增再生水製程能力，強化供水韌性，助攻產業穩定發展並邁向2050淨零轉型。

董建宏也提到，再生水產製與污水下水道建設息息相關，內政部自1990年起補助台南市辦理污水下水道建設，至去年底已投入超過303億元，推動7個污水系統、完成21.6萬戶接管。截至今年3月底，台南公共污水下水道普及率已達28.69%。