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國內3月外銷訂單年增12.5% 法人估4月年增10.4%

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

國內3月外銷訂單530.4億美元，月增7.3%、年增12.5%，低於市場預估中位數的16.1%，與1、2月合併年增11.9%的水準相當；國內大型法人機構預估，4月年增約10.4%。

法人機構分析，在產業別方面，電子類別的3月接單上游優於下游，但原物料產品接單表現仍掙扎；在主要貨品訂單方面，資訊通信產品148.1億美元，月增7.5%、年增11.4%，主因AI及雲端產業需求延續，帶動伺服器、網通產品訂單續增，加上顯卡新品效應也帶動訂單增加。

電子產品201.1億美元，較上月增2.4%、年增21.8%，主因AI及高效能運算商機持續，帶動IC製造、晶片通路接單增加；會IC設計因廠商新舊產品接替致接單減少，抵銷部分增幅。光學器材18.9億美元，月增14.8%、年增10.4%，主因半導體光學檢測設備訂單續增，加上面板與光學鏡頭接單成長。

原物料延續1、2月合併的態勢、仍呈年減；基本金屬年減3.8%.7%，主因鋼需求偏弱，客戶保守觀望；塑橡膠年減6.1%，主因塑橡膠原料持續受海外同業競爭影響接單狀況，加上油價走跌也讓下游客戶採購觀望。

以地區來看，來自中國大陸及香港訂單年減5.3%，以電子產品減少4.7億美元、幅度7.7%較多；來自歐洲訂單年減8.3%，以資通產品年減9.9%較多。分析師表示，因廠商計入美國總統川普在4月2日會宣布對等關稅的變數，因此3月提前拉貨，在部分地區訂單拉升尤其明顯；而在4月9日宣布對等關稅暫緩之時，也會重演這樣的行為。

4月按家數計算的外銷訂單動向指數為42.2，按接單金額計算的動向指數為47.4，但可能有部分受訪者在4月9日對等關稅豁免消息之前已填答、因而使數字偏弱，因此，預估4月外銷訂單年增10.4%，但在去年基期不算高的情況下，這樣的表現並不算太突出。從個別動向指數來看，光學、機械、基本金屬與電機產品表現可能會較3月下降較多。

關稅

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