台積電加碼千億美元赴美投資申請了沒？經長：尚未收到

一場由美國總統川普引爆的全球經貿大戰激烈上演，川普關稅大刀後續如何揮舞仍未定，與中國大陸卻是真真實實開打中，美對中特殊產業關稅更已堆疊到前所未見的245%，兩國互不相讓，展現不惜火車對撞決心。美國這場從要宣稱要消弭貿易逆差而展開的對等關稅戰，經過連日變化後，似已進人美中生死大戰死胡同。最後誰會先倒地？誰能勝出？

2025-04-23 09:00