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台積電加碼千億美元赴美投資申請了沒？經長：尚未收到

經濟日報／ 記者江睿智／台北即時報導

台積電（2330）3月宣布擴大美國投資千億美元，外界關注台積電赴美投資進度。經濟部長郭智輝23日在立法院受訪表示，投審會尚未收到申請資料，至於「卡在哪裡不知道，你要問台積電」。

郭智輝23日上午上赴立法院經濟委員會專案報告「美國實施進口產品國安調查對我國產業之影響與因應之道」前，受訪時作上述表示。

因應美國關稅政策，賴總統昨日表示，將對美國提高採購，包括天然氣、石油等國家必要能源。對此，郭智輝說，中油和阿拉斯加已有簽訂買賣暨投資意向書，實際供應時間、產量與國內需求等，都要更詳細評估才會做出決定。這也涉及談判，不便說明目前進度。針對總統賴清德昨天提到對新核能抱持開放態度，郭智輝表示，行政院長卓榮泰答詢時也說過，歡迎先進科技進入討論。

台積電 美國

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