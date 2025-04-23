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汽車貨物稅喊降？財部：視關稅談判避免減損台灣籌碼

中央社／ 台北23日電

經濟部今天表示，近年民眾及產業均反映汽機車貨物稅造成車價過高，如能適度調降稅率，可使國產車及進口車立即降價，減輕消費者負擔外，也使產業受益。財政部建議，視後續美國對等關稅談判議題，在擬定汽車貨物稅稅率調整方向，以免減損台灣可能的談判籌碼，財政部將配合主管機關審慎評估。

立法院財政委員會今天審查攸關調降燃油汽機車貨物稅、延長購買節能電器、電動車輛、汽機車汰舊換新等稅賦優惠的貨物稅條例部分條文修正草案等案。

根據經濟部送達立法院的書面報告指出，現行貨物稅條例第12條為車輛類課稅項目及稅率，小客車排氣量2000立方公分以下徵收25%，2001立方公分以上者徵收30%，貨車、大客車及其他車輛徵收15%，機車徵收17%；電動車輛及油電混合動力車量減半徵收。

經濟部表示，復康巴士、載運輪椅使用車輛、研究用進口車輛、公共安全衛生的特種車輛、郵件運送車輛、農用牽引車及農地搬運車，以及不行使公共道路的工程車免徵貨物稅。

經濟部指出，近年民眾及產業均反映汽機車貨物稅造成車價過高，如能適度調降貨物稅，可使國產車及進口車立即降價，減輕消費者負擔外，也使產業受益。

另根據財政部的書面報告指出，近年來配合產業、交通及環境等政策，財政部已對電動車輛或中古汽機車及老舊大型車提供汰舊換新等減免徵貨物稅措施，以實質減輕貨物稅負擔，並藉縮短電動車與非電動車稅後價格差距，鼓勵民眾購買新車及電動車，以達2050淨零碳排及鼓勵產業轉型政策目標。

消費者 電動

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