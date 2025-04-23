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川普大打關稅戰 五成三勞工怕失業、九成四憂物價漲

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導

美國總統川普大打關稅戰，國內勞動市場人心惶惶，根據yes123求職網23日發布的調查顯示，針對近期全球關稅貿易戰，目前有58.8%的勞工表示，會擔心任職企業因此實施「減班休息(俗稱無薪假)」；同時也有高達82.4%的勞方指出，會擔心今年的「加薪機會」因此落空。

此外，在面對關稅貿易戰時，仍有52.9%的勞工指出，「會擔心」自己因此導致失業；同時更有高達94.1%的勞方表示，「會擔心」物價因此上漲。

更糟糕的是，對財富方面的衝擊早就出現了。其中已有近六成的勞工透露，關稅貿易戰已經造成自己在投資理財規劃上的損失，未來能否順利解套，仍然充滿著變數。

上述「關稅貿易戰對勞資衝擊調查」，是由yes123求職網於2025年4月9日到4月18日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,335份，信心水準為95%，誤差值為正負2.68%。至於企業有效問卷共1,089份，信心水準為95%，誤差值為正負2.96%。

貿易戰 關稅

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