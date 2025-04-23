關稅戰衝擊波及大 33.3%資方恐縮編、34.9%暫緩調薪

根據yes123求職網23日發布的調查顯示，針對近期全球關稅貿易戰，有33.3%企業表示今年可能縮編或遇缺不補，且有34.9%資方透露，考慮暫停今年的加薪計畫。

針對今年的「招募計畫」，調查結果指出，其中有55.6%表示，「預估沒有受到任何正面或負面影響」；但是也有33.3%指出，「預估是負面影響，所以可能因此縮編或遇缺不補」；以及少數11.1%認為，「預估是正面影響，反而可能因此擴編」。

且受關稅貿易戰波及，有34.9%的資方透露，因此考慮暫停今年的加薪計畫；不過也有45%的公司表示，有因此考慮改變今年的產銷據點布局。

綜觀本次調查結果，yes123求職網發言人楊宗斌預估，關稅貿易戰將導致企業對前景看法轉趨保守，放緩原本擴編腳步，將抵消掉缺工潮效應，不再出現人力吃緊狀況，也就是對於招募或調薪意願，恐怕會受到負面影響。

楊宗斌進一步表示，其中首當其衝的，還是在外銷導向的科技業、製造業，一旦出現無薪假暴增的情況，從業人員可能就要思考是否要換工作或轉行；不過因應產品輸美關稅增加狀況，也會讓廠商思考海外產銷據點布局的改變，或者讓公司進行轉型、產業升級，其實可能也會因此增加新的工作機會。

楊宗斌也建議求職者，若想應徵這些海外上工職缺，除了要積極加強語言能力，以及培養獨立作業能力，針對全球地緣政治衝突的現況也要持續關注，畢竟這類屬於較高薪的企業外派工作，機會只給提前準備好的人。

上述「關稅貿易戰對勞資衝擊調查」，是由yes123求職網於2025年4月9日到4月18日，以網路問卷進行抽樣調查，調查目前有正職工作的會員，會員有效問卷共1,335份，信心水準為95%，誤差值為正負2.68%。至於企業有效問卷共1,089份，信心水準為95%，誤差值為正負2.96%。