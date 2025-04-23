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台積電擴大投資美國 經長：投審會尚未收到申請資料

中央社／ 台北23日電

台積電3月宣布擴大美國投資，但全球正深陷美國對等關稅風暴，外界關注台積電赴美投資進度。經濟部長郭智輝今天在立法院受訪表示，投審會尚未收到申請資料，「卡在哪裡不知道，你要問台積電」。

在台美談判進度方面，郭智輝說，對外談判由政院帶領小組進行，基於國際慣例，不便說明目前進度。至於是否會提高採購美國天然氣，他回應，中油和阿拉斯加已有簽訂買賣暨投資意向書，實際供應時間、產量與國內需求等，都要更詳細評估才會做出決定。

針對總統賴清德昨天提到對新核能抱持開放態度，郭智輝表示，行政院長卓榮泰答詢時也說過，歡迎先進科技進入討論。

台積電 美國

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