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中鼎為美國投資工程案踩雷 祭二大招自救

聯合報／ 記者簡永祥／台北即時報導
中鼎為美國投資工程案踩雷，祭出私募案及配發股票股利等二大招自救。圖為中鼎總部大樓。圖／中鼎提供
中鼎為美國投資工程案踩雷，祭出私募案及配發股票股利等二大招自救。圖為中鼎總部大樓。圖／中鼎提供

中鼎為美國投資案踩雷，展開自救。今(22）日舉行臨時董事會，祭出二大招充實銀彈。包括通過以不超過9萬張（9000萬股）為限發行私募普通股，並通過配息1元、配發股票股利1元，合計2元股利，藉由備足銀彈、強化財務結構，及提高配股表現，提高現金殖利率雙管齊下，捍衛股價，以期對股東權益產生正面助益。

中鼎表示，儘管面對美國工程案近200億元應收帳款暫時無法收回，但公司近年新簽訂單均超過新台幣1,000億元，在手專案量更高達新台幣3,200億元，目前集團資金足以支應營運所需，籌資的目的主要是因近年積極參與BOT 案多有斬獲，為繼續布局BOT市場，擬透過私募資金以因應未來一年的BOT投資商機，創造更佳績效。

中鼎表現，董事會通過調整過往僅發放現金股利的政策，改為配息1元及配發股票股利1元，仍維持配發股利2元，除可保留部分現金進行未來投資，用以賺取更高利潤回饋股東，股東更可透過增加持股數，參與公司成長，獲得分配未來收益的權利。

中鼎強調，該公司為國內最大工程公司，且是唯一有能力跨足國際市場執行海外大型工程案的公司，體質良好，營運穩健，目前在建專案充裕，已獲得多家大型公股銀行及民營金控第一時間表達額度支持，公司有信心消化在手3200億元專案，持續創造營收與獲利。

中鼎表示，私募案和股利案尚需股東會通過，目前策略投資人未定，會在確定後對外公告。

中鼎 股利 股東會

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