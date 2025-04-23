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3月外銷訂單 年增12.1%
經濟部昨公布三月外銷訂單統計，美國對等關稅政策帶動提前拉貨潮，訂單金額五三○點四億美元創歷年同期第三高、年增百分之十二點五；今年第一季訂單金額一四九四點七億美元也創歷年同季次高。
此外，經濟部預估四月外銷訂單年增率上看一成，但經濟部統計處長黃于玲說，三月有部分廠商反映訂單都有提前拉貨潮，拉貨現象較二月明顯；也有部分廠商反映客戶觀望、下單保守，增減互抵下，暫時無法評估對等關稅政策對外銷訂單的影響程度。
黃于玲表示，美中關稅戰升溫，四月對中國大陸而言，是比較嚴峻的挑戰，出口可能會受限。
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