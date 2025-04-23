拉貨潮帶動 外銷訂單連二紅…成長12.5%

美國對等關稅政策帶動提前拉貨潮，經濟部昨（22）日發布3月外銷訂單530.4億美元，為歷年同月第三高，年增12.5%，連二紅；累計第1季外銷訂單1,494.7億美元，為歷年同季次高，年增12.1%。

美國總統川普4月2日宣布對等關稅政策，一周後又宣布暫緩90天實施。經濟部統計處長黃于玲分析，3月有部分廠商反映各貨品及各地區訂單都有提前拉貨潮，3月拉貨現象較2月明顯；但同時也有部分廠商反映客戶觀望、下單保守，增減互抵下，難以判斷提前拉貨對訂單影響有多大。

近一年外銷訂單金額及年增率

黃于玲坦言，因全球關稅政策有很大不確定性，各國都在談判中，競爭國稅率也都未定，關稅政策對4月接單影響尚難判斷。因3月統計已有反映部分拉貨潮，以3月統計為基底，及季節性變化模型綜合評估，預期4月接單金額500億至520億美元，年增6.2%至10.4%。

黃于玲強調，整體而言，關稅政策會影響下單，但廠商現也難以判斷或做出決策，4月仍難以看出影響性。

經濟部統計，3月外銷訂單為530.4億美元，年增12.5%，大致符合預期。主因人工智慧、高效能運算及雲端產業等商機熱絡，惟傳統貨品因需求偏弱，加上部分產品因海外同業低價搶市，客戶下單保守觀望，抵銷部分增幅。

高科技接單貨品中，資訊通信產品3月接單148.1億美元，年增11.4%，伺服器、網通產品訂單續增，加上顯示卡新品效應，帶動訂單增加，並以接自美國增9.3億美元較多。第1季接單406.4億美元，年增8%。

電子產品3月接單201.1億美元，年增21.8%，IC製造、晶片通路等接單續增，惟IC設計因廠商新舊產品接替致接單減少，抵銷部分增幅；以接自美國增29.5億美元較多。第1季574.6億美元，年增21.8%。

光學器材3月接單18.9億美元，年增10.4%，主因半導體產業用光學檢測及量測設備訂單續增，加上面板及光學鏡頭接單成長；以接自東協增1億美元較多。第1季51.1億美元，年增8.7%。

展望未來，經濟部表示，高效能運算、人工智慧等商機熱絡，對我國半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求強勁，將有助支撐外銷接單成長動能，惟近期國際政經情勢及地緣政治風險等不確定性加大，恐干擾全球經濟成長動能，應密切關注並審慎因應。