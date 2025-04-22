美國子公司陷呆帳風波 中鼎：公司體質良好、已獲得多家公股銀行支持

中鼎（9933）近期因美國子公司踩雷，陷入呆帳風波，為了回應市場疑慮，中鼎22日晚間發出新聞稿聲明，公司在手訂單充足，體質良好、營運穩健，已獲得多家大型公股銀行及民營金控表達額度支持，未來有信心消化在手訂單，並持續創造營收與獲利。

中鼎22日召開臨時董事會，中鼎指出，為充實營運資金、強化財務結構與轉投資需求，同時掌握資金募集之時效性與便利性，通過以不超過90,000仟股為限發行私募普通股，後續將提股東會討論決議，公司藉由應募人資金挹注，將強化財務結構，提升公司競爭力與未來營運績效，以期對股東權益產生正面助益。

中鼎近期因美國子公司有約196億元應收帳款回收時間不確定，引起投資人擔憂，股價17日至22日、連吃四根跌停板。

中鼎指出，近年新簽訂單均超過1,000億元，在手專案充足，整體在手訂單達3,200億元，目前集團資金足以支應營運所需，籌資的目的主要是因近年積極參與BOT案多有斬獲，為繼續布局BOT市場，擬透過私募資金以因應未來一年的BOT投資商機，創造更佳績效。

同時，中鼎董事會通過盈餘分配計畫，調整過往僅發放現金股利的政策，中鼎指出，將維持配發股利2元，其中配發每股現金股利1元及股票股利1元，除可保留部分現金進行未來投資，用以賺取更高利潤回饋股東，股東更可透過增加持股數，參與公司成長，獲得分配未來收益的權利。

中鼎指出，集團是唯一有能力跨足國際市場執行海外大型工程案的公司，體質良好，營運穩健，目前在建專案充裕，已獲得多家大型公股銀行及民營金控第一時間表達額度支持，公司有信心消化在手3,200億元專案，持續創造營收與獲利。