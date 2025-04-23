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上月美國訂單 同期最佳

經濟日報／ 記者江睿智／台北報導

經濟部昨（22）日指出，今年3月我國來自美國訂單達188.5億美元，創歷年同月新高，月增14.8%，年增30.7%。外界關注，是否因美國對等關稅政策公布前、美國客戶急拉貨？經濟部統計處長黃于玲表示，提前拉貨潮是有，但主要仍是因美國對AI需求太強勁。

經濟部統計，今年3月來自美國接單金額較2月增加24.3億美元，較去年3月增加44.2億美元，增加不少。和去年同期相較，電子產品增加29.5億美元，年增51.9%，資通訊產品增加9.3億美元訂單，年增20.7%。今年第1季接自美國訂單達516.6億美元，年增22.3%，表現亮眼。

黃于玲表示，廠商通常會以客戶付款國家或地區來回報訂單來源國，美國客戶下單最多的確是電子、資通訊產品，但不代表貨全部都會銷往美國，有可能是銷往世界各地；也就是說，訂單來源國不等同於出口國。

今年3月來自東協訂單為88.3億美元，創歷年同月新高，月減4.5%，但年增26.3%，以電子產品增加10.6億美元或增加51.7%較多。第1季來自東協訂單273.2億美元，年增23.9%。黃于玲說，東協訂單主要是來自AI需求及台商供應鏈轉移。

此外，今年3月來自日本接單27.6億美元，年增5億美元、21.9%，表現佳。其中以遊戲機等增加2.5億美元、年增105.2%，資訊通信增加2億美元、37.8%較多。黃于玲說，包括伺服器、手機、筆電等都有增加。

經濟部 美國

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