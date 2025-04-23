傳統產業陸港接單 有壓…經部：觀察對岸刺激內需政策與力道

經濟部昨（22）日公布3月外銷訂單，經濟部統計處長黃于玲展望4月接單情況，因美中貿易戰升溫，4月自中國大陸接單情勢嚴峻，出口恐受阻。是否衝擊傳統產業4月接單，要看中國大陸刺激內需政策與力道。

經濟部統計，3月來自中國大陸及香港訂單為105.3億美元，月增4.3%，年減5.3%，其中以電子產品減少4.7億美元或減7.7%較多。第1季接單293億美元，年減0.9%。

3月主要接單地區下單情況

黃于玲分析，3月來自中國大陸及香港訂單呈年減，主要是IC設計因廠商新舊產品交替致接單減少，若扣除此因素，中國大陸及香港接單表現不算差。

不過，4月美中貿易衝突升溫，自中國大陸接單情勢嚴峻，接單會有困難，出口恐受阻。

外界關切，美中貿易衝突及關稅戰是否衝擊4月傳產接單？黃于玲表示，在川普1.0時，很多在大陸台商已轉移供應鏈，另外，也有台商轉以中國大陸內需為主要市場，因此要看中國大陸刺激內需政策與力道。

黃于玲分析，傳產接單如今面臨全球需求疲弱、海外同業生產過剩、低價傾銷衝擊，關稅政策又面臨高度不確定性，接單有壓力。

經濟部統計指出，3月傳統貨品接單表現亦顯疲軟。化學品3月接單14.6億美元、塑橡膠製品15.5億美元，分別年減8.7%、6.1%。

經濟部指出，這兩項貨類皆因海外同業低價競爭及客戶採購保守觀望，加上國際油價走跌，導致接單減少。從接單市場觀察，兩者都是以接自中國大陸訂單減少較多。

基本金屬3月接單21.4億美元，因全球鋼鐵市場需求偏弱，客戶下單保守觀望，年減3.8%。以接自歐洲訂單減少較多。

機械3月接單17億美元，為年增2.3％。主因自動化設備及部分工具機訂單成長。以市場觀察，以接自中國大陸及香港、美國及日本增加較多。

另外，經濟部統計，3月外銷訂單海外生產比45.5%，較上年同月下降1.2個百分點，主因電子產品提高國內生產所致。

因應美國關稅衝擊，經濟部表示，政府提出880億元支持方案具體措施，經濟部總共加碼410億元協助受影響業者，提供金融支持、提升產業競爭力、開拓多元市場。