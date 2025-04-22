IMF上修對台GDP預測 國發會：三關鍵支撐台灣經濟穩健

國際貨幣基金（IMF）22日大幅下修全球今、明兩年經濟成長預測，今年降幅達到0.5個百分點，但台灣今年經濟成長展望卻逆勢上修至2.9%。對此，國發會表示，三關鍵支撐我國經濟基本面穩健，包括：台灣具備AI與半導體競爭優勢、供應鏈具調整的應變與韌性，以及政府積極因應，提出短期880億出口供應鏈支持措施。

依據IMF今年4月公布的「世界經濟展望」，將我國今年經濟成長率預測值由去年10月2.7%上調至2.9%，為亞洲四小龍中唯一上調預測值的國家，且高於新加坡的 2.0%(下調 0.5 個百分點)、香港的 1.5%（下調1.5 個百分點），以及韓國的 1.0%(下調 1.2 個百分點)。

國發會22日晚間進行有關 4月IMF對台灣預測的回應說明，強調我國經濟基本面穩健且具三優勢，首先是台灣具備AI與半導體的競爭優勢，已成為各國發展主權 AI 不可或缺的重要夥伴；第二，台商全球布局，具供應鏈調整的應變力與韌性；第三，政府積極因應，提出短期880億出口供應鏈支持措施，也正規劃中長期經濟發展計畫，期望在公私協力下，掌握國際經貿變局中的發展機會。

國發會還提到，台灣為出口導向的國家，易受全球經濟變動影響。今年我國經濟成長表現將受美國後續關稅措施範疇、美中關稅對峙後續演進，以及我國廠商供應鏈移轉與轉嫁能力而定。

IMF 總裁 Kristalina Georgieva 並於4月17日表示，近期全球貿易高度不確定性，IMF 因此下調今年全球經濟成長率。Kristalina Georgieva 同時呼籲各國強化經濟韌性與靈活政策，以抵禦全球貿易不確定性帶來的衝擊。