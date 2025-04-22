快訊

走入歷史！大漢技術學院8月起停辦退場 263學生分發安置到「這2校」

IMF上修對台GDP預測 國發會：三關鍵支撐台灣經濟穩健

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
國際貨幣基金（IMF）22日大幅下修全球今、明兩年經濟成長預測，今年降幅達到0.5個百分點，但台灣今年經濟成長展望卻逆勢上修至2.9%。本報資料照片
國際貨幣基金（IMF）22日大幅下修全球今、明兩年經濟成長預測，今年降幅達到0.5個百分點，但台灣今年經濟成長展望卻逆勢上修至2.9%。本報資料照片

國際貨幣基金（IMF）22日大幅下修全球今、明兩年經濟成長預測，今年降幅達到0.5個百分點，但台灣今年經濟成長展望卻逆勢上修至2.9%。對此，國發會表示，三關鍵支撐我國經濟基本面穩健，包括：台灣具備AI與半導體競爭優勢、供應鏈具調整的應變與韌性，以及政府積極因應，提出短期880億出口供應鏈支持措施。

依據IMF今年4月公布的「世界經濟展望」，將我國今年經濟成長率預測值由去年10月2.7%上調至2.9%，為亞洲四小龍中唯一上調預測值的國家，且高於新加坡的 2.0%(下調 0.5 個百分點)、香港的 1.5%（下調1.5 個百分點），以及韓國的 1.0%(下調 1.2 個百分點)。

國發會22日晚間進行有關 4月IMF對台灣預測的回應說明，強調我國經濟基本面穩健且具三優勢，首先是台灣具備AI與半導體的競爭優勢，已成為各國發展主權 AI 不可或缺的重要夥伴；第二，台商全球布局，具供應鏈調整的應變力與韌性；第三，政府積極因應，提出短期880億出口供應鏈支持措施，也正規劃中長期經濟發展計畫，期望在公私協力下，掌握國際經貿變局中的發展機會。

國發會還提到，台灣為出口導向的國家，易受全球經濟變動影響。今年我國經濟成長表現將受美國後續關稅措施範疇、美中關稅對峙後續演進，以及我國廠商供應鏈移轉與轉嫁能力而定。

IMF 總裁 Kristalina Georgieva 並於4月17日表示，近期全球貿易高度不確定性，IMF 因此下調今年全球經濟成長率。Kristalina Georgieva 同時呼籲各國強化經濟韌性與靈活政策，以抵禦全球貿易不確定性帶來的衝擊。

IMF 半導體 國發會

延伸閱讀

IMF逆勢上修對台經濟預測 國發會：台灣是各國AI夥伴

印度基金三利多加持 後市有撐

花蓮鐵路高架化納雙軌化告吹 縣府恐需負擔配合款50億

川普關稅極端情境曝光 台灣GDP成長率恐剩0.16%...中經院罕見提3劇本

相關新聞

IMF砍今年全球GDP展望至2.8% 台灣逆勢上修為2.9%

國際貨幣基金（IMF）22日大幅下修全球今、明兩年經濟成長預測，今年降幅達到0.5個百分點，但台灣今年成長展望獲得上修。...

IMF逆勢上修對台經濟預測 國發會：台灣是各國AI夥伴

川普2.0的關稅威脅正改寫全球經貿秩序，然而，經濟前景充滿不確定的情況下，國際貨幣基金（IMF）逆勢上修對台灣今年經濟成...

中鼎為美國投資工程案踩雷 祭二大招自救

中鼎為美國投資案踩雷，展開自救。今(22）日舉行臨時董事會，祭出二大招充實銀彈。包括通過以不超過9萬張（9000萬股）為...

IMF上修對台GDP預測 國發會：三關鍵支撐台灣經濟穩健

國際貨幣基金（IMF）22日大幅下修全球今、明兩年經濟成長預測，今年降幅達到0.5個百分點，但台灣今年經濟成長展望卻逆勢...

IMF上調台灣2025經濟成長率至2.9% 遠勝日韓星港

國際貨幣基金（IMF）預估台灣今年經濟成長率將達2.9%，較去年10月預估的2.7%上調0.2個百分點，遠勝日本、韓國、...

3月失業率未降反升至3.35% 關稅戰衝擊最快下半年顯現

行政院主計總處22日公布2025年3月失業率為3.35%，月增0.01個百分點，連續二個月走揚，但仍為25年來同月最低；...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。