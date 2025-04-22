IMF砍今年全球GDP展望至2.8% 台灣逆勢上修為2.9%

國際貨幣基金（IMF）22日大幅下修全球今、明兩年經濟成長預測，今年降幅達到0.5個百分點，但台灣今年成長展望獲得上修。IMF警告，隨著美國總統川普關稅點燃全球貿易戰，展望還可能進一步惡化。

IMF在最新世界經濟展望（WEO）報告中預估全球今年經濟產值將成長2.8%，不如1月估計的成長3.3%。意味全球GDP將寫下2020年COVID-19疫情以來，最慢的擴張速度。IMF預估全球經濟明年成長率為3%，比先前預估低0.3個百分點。

大多數國家經濟成長預測都遭到下修，2025年美國經濟成長預測下修0.9個百分點至1.8%，和2024年2.8%的成長率相比整整下滑1個百分點。但台灣今年GDP成長率估為2.9%，比去年10月預估的2.7%高0.2個百分點。